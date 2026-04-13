En qué canal pasan Lanús vs. Banfield por el Torneo Apertura 2026 hoy

La fecha 14 del Torneo Apertura 2026 concluye este lunes con cuatro partidos y entre ellos sobresale el interzonal, que es el clásico del sur de la Provincia de Buenos Aires entre Lanús y Banfield, programado a las 19 en el estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez con arbitraje de Nicolás Ramírez.

El cotejo se transmite en vivo por TV únicamente a través de ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa de Lanús y Banfield

El Granate comenzó la temporada con el título en la Recopa Sudamericana frente a Flamengo y atraviesa un gran presente, más allá de que la semana pasada debutó con una derrota en la Copa Libertadores 2026 frente a Mirassol de Brasil y que en el certamen doméstico tiene un andar irregular.

El conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino se ubica sexto en la zona A con 19 puntos producto de cinco triunfos, cuatro empates y tres caídas y en caso de imponerse en el derby escalará al menos hasta el tercer puesto, por lo que quedará muy cerca de los playoffs.

Banfield necesita imperiosamente un triunfo para engrosar su promedio y no sufrir con el descenso

El Taladro está en la vereda opuesta y se juegan gran parte de sus chances de avanzar a octavos de final en el clásico. El elenco comando por Pedro Troglio se ubica 12° en el Grupo B con 13 unidades a raíz de cuatro triunfos, una parda y siete caídas y necesita sumar también para la Tabla de Promedios.

Posibles formaciones

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina o Felipe Peña Biafore, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Ramiro Carrera, Matías Sepúlveda y Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.

Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina o Felipe Peña Biafore, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Ramiro Carrera, Matías Sepúlveda y Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino. Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Ignacio Abraham; David Zalazar, Ignacio Pais, Lautaro Villegas, Tomás Adoryan; Mauro Méndez y Tiziano Perrotta. DT: Pedro Troglio.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.84 contra 4.90 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.30.

La última vez que ambos clubes se vieron las caras fue en el Torneo Clausura 2025 y ganó Banfield 2 a 1 en el estadio Florencio Sola. Bruno Sepúlveda y Rodrigo Auzmendi marcaron para el Taladro mientras que Eduardo Salvio descontó para Lanús.