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Instituto vs. Boca, EN VIVO por el Torneo clausura: el minuto a minuto del partido

En el Mario Alberto Kempes, con público visitante, el equipo de Arruabarrena busca acercarse a la cima ante un rival que ganó sus últimos tres partidos

Duelo exigente entre dos equipos que juegan buen fútbol
Duelo exigente entre dos equipos que juegan buen fútbolMario Sar

Final del primer tiempo

Instituto y Boca empatan 1-1 en el Mario Alberto Kempes. Fernando Alarcón abrió el marcador para el conjunto cordobés a los 13 minutos, pero Enner Valencia igualó diez minutos después, tras un insólito error del arquero Marcos Ledesma. Boca mostró una leve mejoría sobre el cierre de la primera etapa.

Boca mejora y Valencia gana protagonismo

Boca muestra una leve mejoría en el tramo final del primer tiempo. Enner Valencia está más activo desde que convirtió el empate, con mayor movilidad en el ataque y más participación en el juego.

Enner Valencia volvió a convertir con Boca
Enner Valencia volvió a convertir con BocaMario Sar

El partido sigue abierto

Después de una ráfaga de goles, con uno por lado en apenas diez minutos, Instituto y Boca empatan 1-1 en Córdoba. El encuentro mantiene su intensidad y el resultado sigue abierto.

La queja del capitán Alarcón con Rey Hilfer
La queja del capitán Alarcón con Rey HilferMario Sar

¡Insólito empate de Boca!

Del tiro libre que provocó Villa llegó el 1-1. Tras el centro al área, Marcos Ledesma salió y se quedó con la pelota, pero chocó con Leonel Mosevich, cayó y la soltó. Enner Valencia aprovechó el error del arquero y solo tuvo que empujarla para igualar el partido.

Primera amarilla del partido

Gustavo Abregú fue amonestado por sujetar a Sebastián Villa, que había protagonizado una buena acción individual. El mediocampista de Instituto recibió la primera tarjeta amarilla del encuentro.

Gol de Instituto

El capitán Fernando Alarcón abrió el marcador para Instituto. Tras un tiro libre sancionado por una supuesta falta de Malcom Braida, la pelota fue bajada de cabeza y le quedó al defensor, que definió de primera para establecer el 1-0 ante Boca.

Montero salvó a Boca

Instituto tuvo la primera ocasión clara del partido. Un pase cruzó el área y encontró a Giuliano Cerato por el otro sector. El lateral llegó para definir al primer palo, pero Álvaro Montero respondió con una buena atajada y desvió la pelota al córner.

Boca muestra su esquema

En los primeros minutos, Williams Alarcón se ubica entre los defensores centrales para iniciar las jugadas, mientras que Milton Delgado juega unos metros más adelantado. Carlos Palacios se posiciona detrás de Enner Valencia y se suma como otro volante ofensivo.

Comenzó el partido

Ya juegan Instituto y Boca en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, por la fecha 12 del Torneo Clausura. El equipo de Rodolfo Arruabarrena, con varios cambios, busca un triunfo ante el líder de la Zona A.

Los hinchas visitantes en el Mario Alberto Kempes
Los hinchas visitantes en el Mario Alberto KempesMario Sar

Leonel Flores, después de una semana inolvidable

El juvenil de Boca se perfila para ser titular después de una sucesión de partidos especiales. Marcó dos goles ante Unión, sumó minutos con la selección argentina frente a Burkina Faso y participó de la despedida de Lionel Messi contra Benín. Pese a la exigencia física de los últimos días, Arruabarrena evalúa mantenerlo desde el comienzo.

Un homenaje especial a Miguel Ángel Russo

En la previa del encuentro ante Instituto, una bandera recordó a Miguel Ángel Russo, exentrenador de Boca, al cumplirse ayer un año de su fallecimiento. “Eternamente gracias Miguel”, dice el trapo junto a una bandera de él con la Libertadores.

Instituto tiene el equipo confirmado

Diego Flores definió los titulares para recibir a Boca en el Mario Alberto Kempes, en busca de seguir en la senda de la victoria: Marcos Ledesma; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón (capitán), Leonel Mosevich, Jonathan Galván, Diego Sosa; Gustavo Abregú, Matías Gallardo, Alex Luna, Jeremías Lázaro; y Matías Tissera.

La formación confirmada de Boca

Rodolfo Arruabarrena definió el equipo para enfrentar a Instituto en Córdoba, con siete cambios respecto de la goleada ante Unión, con las semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco Da Gama en el horizonte.

El 11 de Boca: Álvaro Montero; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco (capitán); Williams Alarcón, Milton Delgado; Sebastián Villa, Carlos Palacios, Leonel Flores; y Enner Valencia.

¿Cómo llegan los equipos?

Boca, entre el Clausura y la Sudamericana, visita al líder de la Zona A en un partido importante para sus aspiraciones en el campeonato y la tabla anual, después de golear 3-0 a Unión en la Bombonera. Por otro lado, el equipo dirigido por Diego Flores atraviesa un gran momento: ganó sus últimos tres partidos, ante Estudiantes de Río Cuarto, Talleres e Independiente. Además, ocupa puestos de clasificación a la Copa Sudamericana y aspira a disputar por primera vez una competencia internacional.

El último antecedente

Boca e Instituto se enfrentaron por última vez en marzo de este año, por la fecha 12 del Torneo Apertura. En aquella oportunidad, Boca se impuso por 2-0 en la Bombonera, con goles de Tomás Aranda y Adam Bareiro.

El festejo de Tomás Aranda en el último triunfo en la Bombonera
El festejo de Tomás Aranda en el último triunfo en la BomboneraALEJANDRO PAGNI - AFP

Bienvenidos a la cobertura en vivo de Instituto-Boca

Instituto y Boca se enfrentan este viernes, desde las 19.30, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, por la fecha 12 del Torneo Clausura. Transmite TNT Sports Premium. Leandro Rey Hilfer será el árbitro principal, mientras que Yamil Possi estará a cargo del VAR. Podrán seguir el minuto a minuto por LA NACION.

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