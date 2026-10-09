Instituto vs. Boca, EN VIVO por el Torneo clausura: el minuto a minuto del partido

Rodolfo Arruabarrena definió el equipo para enfrentar a Instituto en Córdoba, con siete cambios respecto de la goleada ante Unión, con las semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco Da Gama en el horizonte.

El 11 de Boca: Álvaro Montero; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco (capitán); Williams Alarcón, Milton Delgado; Sebastián Villa, Carlos Palacios, Leonel Flores; y Enner Valencia.