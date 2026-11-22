Instituto y Huracán se enfrentan este domingo a las 22 (horario argentino) en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el marco de los octavos de final del Torneo Clausura 2026. El local fue uno de los mejores equipos de la primera ronda y el visitante uno de los que menos sumó entre los clasificados a las instancias de eliminación directa. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Darío Herrera, se puede ver en vivo por TV a través de ESPN Premium, mientras que el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

La Gloria avanzó a octavos de final como líder del Grupo A con 34 puntos (10 victorias, cuatro empates y dos derrotas) y acumula 16 compromisos consecutivos sin caídas, aunque entre medio quedó eliminado de la Copa Argentina por penales, ante Platense, en octavos de final. El Globo, por su parte, terminó octavo en la zona B con 22 unidades, producto de seis triunfos, cuatro igualdades y seis derrotas, y sumó de a tres en apenas uno de sus últimos cinco juegos.

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La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 3 de julio del año pasado, por los 32vos de final de la Copa Argentina. En aquella oportunidad empataron 0 a 0 en los 90′ reglamentarios y Huracán se impuso 3 a 2 en los penales. El antecedente más reciente en Córdoba, en tanto, es del 4 de marzo de 2024, cuando Instituto se impuso por 2 a 0 en la Copa de la Liga por los goles de Juan Franco y Santiago Rodríguez.

Instituto vs. Huracán: cómo ver online

El encuentro está programado para este domingo a las 22 (horario argentino) en Córdoba y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”). El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

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Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Instituto corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026, en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.08 contra los 4.20 que se repagan por un hipotético triunfo de Huracán. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.08.