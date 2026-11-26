Instituto y River se enfrentan este sábado en el marco de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. El ganador de este cruce avanzará a semifinales y se verá las caras con el equipo que resulte vencedor en el mano a mano entre Vélez e Independiente. El partido está programado para las 22 (horario argentino) en el estadio Monumental Presidente Perón, con arbitraje de Nazareno Arasa y televisación de ESPN Premium. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

En octavos de final, la Gloria derrotó a Huracán por 2 a 1 en el estadio Mario Alberto Kempes gracias a las anotaciones de Álex Luna, quien se retiró lesionado al igual que Jeremías Lázaro, y de Facundo Suárez; mientras que Jordy Caicedo anotó el tanto del Globo. El Millonario, por su parte, le ganó a Lanús por 3 a 1 en el Monumental con dos tantos de Thiago Almada y uno de Tobías Andrada (Ramiro Carrera empató transitoriamente para el Granate).

Instituto dejó en el camino a Huracán y se ilusiona con dar el golpe ante River como local Instituto Atlético Central Córdoba

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 19 de julio del año pasado, por la fecha 2 del Torneo Clausura 2025. Entonces, River se quedó con la victoria por 4 a 0 como visitante con dos goles de Santiago Lencina y uno de Facundo Colidio y Giuliano Galoppo. Desde que Instituto regresó a la Primera División del fútbol argentino en 2022 se cruzaron seis veces, con cinco triunfos para el club del barrio porteño de Núñez y un empate.

Instituto vs. River: todo lo que hay que saber

Cuartos de final del Torneo Clausura 2026.

Día : Sábado 28 de noviembre.

: Sábado 28 de noviembre. Hora : 22.

: 22. Estadio : Monumental Presidente Perón.

: Monumental Presidente Perón. Árbitro: Nazareno Arasa.

Instituto vs. River: cómo ver online

El encuentro está programado para este sábado a las 22 en Córdoba y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”). El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

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Telecentro Play - ESPN Premium.

DGO - ESPN Premium.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a las semifinales del Torneo Clausura 2026, en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.24 contra los 3.62 que se repagan por un hipotético triunfo de Instituto. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.04.