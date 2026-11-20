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Inter Miami CF recibe a Columbus Crew en la jornada 37 de la MLS; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Inter Miami CF y Columbus Crew correspondiente a la jornada 37 de la MLS se disputará este sábado 21 de noviembre a las 20.00 h en el Nu Stadium, ubicado en Miami, Florida.
El momento de los equipos
El conjunto local, Inter Miami CF, llega a este compromiso tras igualar 3-3 ante Charlotte FC en su última presentación. Por su parte, Columbus Crew arriba con el impulso de haber ganado su partido anterior, donde superó 4-3 a Chicago Fire FC.
Números que anticipan el duelo
Ambos equipos llegan con el antecedente reciente de protagonizar encuentros con alta carga goleadora. Mientras que el Inter Miami buscará solidez defensiva tras el 3-3, el Columbus Crew intentará mantener su efectividad ofensiva tras anotar cuatro tantos en la fecha pasada.
Lo que está en juego
En esta instancia avanzada de la fase regular, sumar puntos es vital para las aspiraciones de ambos clubes en la tabla de posiciones, buscando consolidar sus ubicaciones de cara a los tramos finales del certamen de la MLS 2026.
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