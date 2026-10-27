Inter Miami CF vs. FC Cincinnati, MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Inter Miami CF y FC Cincinnati, correspondiente a la jornada 33 de la MLS, se disputará este miércoles 28 de octubre a las 20.30 h en el Nu Stadium, ubicado en la ciudad de Miami, Florida.

El presente de ambos equipos

Inter Miami CF llega a este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras haber caído en su última presentación por 2-0 frente a New York Red Bulls. Por el lado de la visita, FC Cincinnati atraviesa un momento positivo, habiendo consolidado una victoria por 2-0 contra D.C. United en su reciente encuentro.

Estadísticas del cruce

El equipo local buscará aprovechar la localía para recuperar terreno, mientras que el conjunto visitante arriba con el impulso anímico que le otorga su triunfo anterior. Ambos planteles afrontan esta etapa decisiva del campeonato con el objetivo de optimizar su rendimiento colectivo de cara a la recta final de la temporada 2026.

Lo que está en juego

El resultado de este duelo es fundamental para las aspiraciones de ambos clubes en la tabla de posiciones. Mientras que Inter Miami CF busca cortar su racha negativa y escalar posiciones, FC Cincinnati intentará sumar tres puntos clave para ratificar su buen presente y mantenerse firme en la lucha por los puestos de privilegio dentro del certamen.