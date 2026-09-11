Inter Miami CF vs. Nashville SC por el MLS, 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Inter Miami CF y Nashville SC correspondiente a la jornada 26 de la MLS se disputará este sábado 12 de septiembre a las 20.30 h en el Nu Stadium, ubicado en la ciudad de Miami, Florida.

El presente de ambos equipos

El equipo local, Inter Miami CF, llega a este compromiso tras igualar 1-1 frente a Chicago Fire FC en su última presentación. Por su parte, la visita, Nashville SC, buscará recuperarse en el certamen luego de la derrota sufrida ante Toronto FC por 2-1.

Estadísticas relevantes

El duelo presenta a dos equipos con necesidades distintas en el desarrollo de la temporada 2026. Mientras que el conjunto de Florida intenta consolidar su funcionamiento en casa, el equipo visitante llega con la urgencia de sumar puntos fuera de su estadio para revertir su reciente registro negativo.

Lo que está en juego

El resultado de este enfrentamiento es crucial para las aspiraciones de ambos conjuntos en la tabla de posiciones, buscando escalar posiciones en esta etapa de la competencia.