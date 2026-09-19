Inter Miami CF vs. San Diego, MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Inter Miami CF y San Diego correspondiente a la jornada 27 de la MLS se disputará este domingo 20 de septiembre a las 20.00 h en el Nu Stadium, ubicado en la ciudad de Miami, Florida.

El presente de los equipos

El Inter Miami CF afronta el compromiso tras igualar 2-2 frente a Nashville SC en su última presentación. Por el lado de la visita, San Diego llega con la necesidad de revertir su imagen tras haber sufrido una dura derrota por 5-0 ante Philadelphia Union en su encuentro anterior.

Estadísticas del choque

El equipo local buscará aprovechar la localía en el Nu Stadium para retomar la senda del triunfo, mientras que San Diego intentará reponerse defensivamente tras la reciente caída sufrida fuera de casa.

Lo que está en juego

Ambas escuadras buscarán sumar de a tres en esta etapa de la fase regular. Para el conjunto de Miami, el objetivo es consolidar su posición en la tabla, mientras que para la visita, el partido representa una oportunidad clave para recuperar confianza y mejorar su rendimiento en el certamen.