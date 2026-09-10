Inter Miami, con Lionel Messi, vs. Chicago Fire, en vivo: el minuto a minuto del partido por la MLS
El segundo y el tercero de la conferencia del Este se miden en Chicago
Messi pierde el empate
Segovia habilita al capitán de Inter en la “zona Messi”. El 10 va para un lado, para el otro, amaga a su marcador y acomoda la pelota para su pierna derecha. Remata al arco, pero el balón se va por encima del travesaño. Luego, el rosarino maldice su suerte.
Primera llegada de Inter
Casemiro da un pase de 40 metros y le sale una asistencia para Berterame. El delantero de Inter define cruzado, pero Brady alcanza a manotear la pelota y evita el gol de las Garzas.
¡Gol de Chicago!
La defensa de Inter no cubre el lateral derecho. Andrew Gutman gana la segunda pelota, tira un centro al corazón del área y allí aparece el matador del área: Robert Lewandowski. El polaco define con la parte interna, de primera, y pone el 1-0 del Fire ante las Garzas. Es su sexto gol en nueve partidos.
¡GOOOOL de Robert Lewandowski!— MLS Español (@MLSes) September 10, 2026
La leyenda polaca anota su sexto gol de la temporada en el minuto 10' del partido con @VamosFire ante Inter Miami.
Golazo 🔥 pic.twitter.com/9a1fFSLdcv
Chicago pierde el 1-0
La jugada tiene un amague magistral de Lewandowski, que deja pasar la pelota para que, en el borde del área, reciba el finlandés Robin Lod. Sin embargo, el futbolista de Chicago toma el balón muy abajo y su remate se va muy arriba. Todo sigue 0-0.
Primer amonestado
Telasco Segovia queda condicionado para el resto del partido luego de no respetar la distancia en un tiro libre. Inter Miami sufre los primeros minutos del encuentro en Chicago.
¡Se juega!
Chicago Fire e Inter Miami ya juegan en el estadio Solider Field, que puso el cartelito de “Sold Out [entradas agotadas]” para este partido.
¡Todo listo!
Culminados los preparativos, empieza el partido en Chicago.
La formación de Inter Miami
Con Germán Berterame y el uruguayo Luis Suárez como acompañantes de Lionel Messi en el ataque, Guillermo Hoyos (Cristian “Kily” González aún no tiene su permiso de trabajo) pondrá el siguiente equipo titular: Dayne St. Clair; Ian Fray, Casemiro, Maximiliano Falcón y Fricio Caicedo; Rodrigo De Paul, Yannick Bright y Telasco Segovia; Germán Berterame, Lionel Messi y Luis Suárez.
Our XI in Chicago 📋 pic.twitter.com/FnOwze1UQj— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 9, 2026
Lewandowski lidera el ataque del Fire
El polaco Robert Lewandowski es la nave insignia del Fire y estará desde el inicio en el partido contra Inter Miami. Los locales tienen su alineación confirmada y es la siguiente: Chris Brady; Andrew Gutman, Jack Elliott, Noah Allen y Johnny Dean; Anton Salétros, Dje D’Avilla y Robin Lod; Philip Zinckernagel, Robert Lewandowski y Maren Haile-Selassie.
How we're looking in the midweek matchup 🤝 #cf97 pic.twitter.com/VTxDmAUfz2— Chicago Fire FC (@ChicagoFire) September 9, 2026
Seis lesionados en Inter
Las Garzas llegan a Chicago con seis futbolistas fuera de servicio para el partido con el Fire. Tadeo Allende será baja hasta fin de año, mientras que Gonzalo Luján acusa un golpe en la parte baja de una de sus piernas. Santiago Morales, Sergio Reguilón, Micael y Mateo Silvetti también acarrean problemas físicos y no estarán ni siquiera en el banco de suplentes.
Messi, Suarez and De Paul have arrived in Chicago 👀@ChicagoFire host @InterMiamiCF at 8:30pm ET on Apple TV: https://t.co/WJWizbK6eb pic.twitter.com/4SWKwQedjA— Major League Soccer (@MLS) September 9, 2026
Partido clave para Inter
Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto del partido que Inter Miami, con Lionel Messi desde el inicio, jugará en Chicago frente al Fire. Se trata de un encuentro vital por la MLS, ya que los de la Florida ocupan el segundo puesto de la tabla en la Conferencia del Este; los locales, comandados por el goleador polaco Robert Lewandowski, son terceros. Entre ambos equipos hay apenas cinco puntos de distancia. El partido, que comenzará a las 21.30 de la Argentina, podrá seguirse a través de la plataforma Apple+.