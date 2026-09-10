Inter Miami, con Lionel Messi, vs. Chicago Fire, en vivo: el minuto a minuto del partido por la MLS

Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto del partido que Inter Miami, con Lionel Messi desde el inicio, jugará en Chicago frente al Fire. Se trata de un encuentro vital por la MLS, ya que los de la Florida ocupan el segundo puesto de la tabla en la Conferencia del Este; los locales, comandados por el goleador polaco Robert Lewandowski, son terceros. Entre ambos equipos hay apenas cinco puntos de distancia. El partido, que comenzará a las 21.30 de la Argentina, podrá seguirse a través de la plataforma Apple+.