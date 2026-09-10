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Inter Miami, con Lionel Messi, vs. Chicago Fire, en vivo: el minuto a minuto del partido por la MLS

El segundo y el tercero de la conferencia del Este se miden en Chicago

Lionel Messi, capitán de Inter Miami
Lionel Messi, capitán de Inter MiamiCARLY MACKLER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Messi pierde el empate

Segovia habilita al capitán de Inter en la “zona Messi”. El 10 va para un lado, para el otro, amaga a su marcador y acomoda la pelota para su pierna derecha. Remata al arco, pero el balón se va por encima del travesaño. Luego, el rosarino maldice su suerte.

Primera llegada de Inter

Casemiro da un pase de 40 metros y le sale una asistencia para Berterame. El delantero de Inter define cruzado, pero Brady alcanza a manotear la pelota y evita el gol de las Garzas.

¡Gol de Chicago!

La defensa de Inter no cubre el lateral derecho. Andrew Gutman gana la segunda pelota, tira un centro al corazón del área y allí aparece el matador del área: Robert Lewandowski. El polaco define con la parte interna, de primera, y pone el 1-0 del Fire ante las Garzas. Es su sexto gol en nueve partidos.

Chicago pierde el 1-0

La jugada tiene un amague magistral de Lewandowski, que deja pasar la pelota para que, en el borde del área, reciba el finlandés Robin Lod. Sin embargo, el futbolista de Chicago toma el balón muy abajo y su remate se va muy arriba. Todo sigue 0-0.

Primer amonestado

Telasco Segovia queda condicionado para el resto del partido luego de no respetar la distancia en un tiro libre. Inter Miami sufre los primeros minutos del encuentro en Chicago.

¡Se juega!

Chicago Fire e Inter Miami ya juegan en el estadio Solider Field, que puso el cartelito de “Sold Out [entradas agotadas]” para este partido.

¡Todo listo!

Culminados los preparativos, empieza el partido en Chicago.

La formación de Inter Miami

Con Germán Berterame y el uruguayo Luis Suárez como acompañantes de Lionel Messi en el ataque, Guillermo Hoyos (Cristian “Kily” González aún no tiene su permiso de trabajo) pondrá el siguiente equipo titular: Dayne St. Clair; Ian Fray, Casemiro, Maximiliano Falcón y Fricio Caicedo; Rodrigo De Paul, Yannick Bright y Telasco Segovia; Germán Berterame, Lionel Messi y Luis Suárez.

Lewandowski lidera el ataque del Fire

El polaco Robert Lewandowski es la nave insignia del Fire y estará desde el inicio en el partido contra Inter Miami. Los locales tienen su alineación confirmada y es la siguiente: Chris Brady; Andrew Gutman, Jack Elliott, Noah Allen y Johnny Dean; Anton Salétros, Dje D’Avilla y Robin Lod; Philip Zinckernagel, Robert Lewandowski y Maren Haile-Selassie.

Seis lesionados en Inter

Las Garzas llegan a Chicago con seis futbolistas fuera de servicio para el partido con el Fire. Tadeo Allende será baja hasta fin de año, mientras que Gonzalo Luján acusa un golpe en la parte baja de una de sus piernas. Santiago Morales, Sergio Reguilón, Micael y Mateo Silvetti también acarrean problemas físicos y no estarán ni siquiera en el banco de suplentes.

Partido clave para Inter

Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto del partido que Inter Miami, con Lionel Messi desde el inicio, jugará en Chicago frente al Fire. Se trata de un encuentro vital por la MLS, ya que los de la Florida ocupan el segundo puesto de la tabla en la Conferencia del Este; los locales, comandados por el goleador polaco Robert Lewandowski, son terceros. Entre ambos equipos hay apenas cinco puntos de distancia. El partido, que comenzará a las 21.30 de la Argentina, podrá seguirse a través de la plataforma Apple+.

Por Alejandro Casar González
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