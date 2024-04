Inter Miami vs. Monterrey, en vivo: cómo ver online el partido por la Concachampions 2024

Escuchar

Este miércoles, desde las 21 (hora argentina), Inter Miami y Monterrey de México se enfrentan en un partido correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Concachampions 2024. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del guatemalteco Walter López, se disputa en el Chase Stadium de Fort Lauderdale y se puede ver en vivo únicamente por streaming por intermedio de la plataforma Star+. Además, se puede seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El equipo dirigido por Gerardo ‘Tata’ Martino disputa el certamen continental de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) por primera vez en la corta historia del club. Se clasificó tras ganar la Leagues Cup 2023 de la mano de Lionel Messi, máximo goleador del torneo y elegido como el Mejor Jugador. Viene de dejar en el camino a Nashville SC por un global de 5 a 3 gracias al empate 2 a 2 como visitante y al triunfo 3 a 1 como local. La gran incógnita de cara a este compromiso pasa por la presencia de Messi, quien aún no se recuperó al 100% de una lesión en el isquiotibial de la pierna derecha.

Lionel Messi no logra ponerse al 100% desde lo físico y ya se perdió varios encuentros oficiales BRENNAN ASPLEN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Rayados, por su parte, ganaron su boleto luego de quedar en lo más alto de la tabla general de la Primera División de México en la temporada 2022-23. En el vigente torneo ya afrontaron dos eliminatorias: en la primera eliminó a Comunicaciones de Guatemala por un global de 7 a 1 (4 a 1 como visitante y 3 a 0 en condición de local); mientras que en octavos de final dejó fuera de competencia a Cincinnati por 3 a 1 (1 a 0 en Estados Unidos y 2 a 1 en México).

Inter Miami vs. Monterrey: cómo ver online

El encuentro está programado para este jueves a las 23 (horario argentino) en Nashville, Tennessee, Estados Unidos, y se puede ver en vivo únicamente por streaming a través de la plataforma Star+, que requiere una suscripción activa para ver el partido.

En la previa del encuentro, el ‘Tata’ Martino habló en conferencia de prensa y no confirmó si la ‘Pulga’ estará entre los titulares: “Mañana definimos (por este miércoles, el día del partido), hoy no lo sé. Se entrenó, todavía quedan 24 horas. Acá lo principal es que ‘Leo’ ha tenido una lesión y que hay que manejar los tiempos de esa lesión. Si bien nosotros jugamos un partido demasiado importante ante Monterrey, hay que pensar que estamos a comienzos de abril. Todo esto recién empieza. Lo que no debemos hacer es poner en riesgo las condiciones físicas de nuestros futbolistas. Lo que determinaremos es fundamentalmente lo mejor para él, como cualquier otro jugador, y a partir de ahí tomaremos las decisiones correctas”, afirmó.

En contrapartida, uno de los referentes de Rayados, Esteban Andrada -ex compañero de Messi en la selección argentina-, habló en exclusiva con LA NACION y se refirió al 10. “Es indescifrable, es muy difícil estudiarlo. Por ahí a otros delanteros los podés estudiar un poco, pero a él no. Él tiene siempre la última palabra a la hora de resolver una jugada. Yo pienso que es porque no mira la pelota y todo lo resuelve más fácil, es la ventaja que tiene”, comentó. Además, habló sobre la expectativa que genera enfrentarse a Messi: “Acá en Monterrey están todos como locos, la gente está esperando este cruce. Nosotros sabemos que viene un partido súper importante y tenemos en claro que no podemos relajarnos”, cerró.