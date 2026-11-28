El encuentro entre Internacional y RB Bragantino, correspondiente a la jornada 37 del Brasileirao Serie A 2026, se disputará este domingo 29 de noviembre a las 18.30 h en el Estadio Beira-Rio de Porto Alegre.

El presente de los equipos

El equipo local, Internacional, llega a este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras la dura derrota por 5-2 frente a Vitória en su última presentación. Por su parte, RB Bragantino arriba a Porto Alegre con el ánimo en alza luego de haber conseguido una victoria por 1-0 ante Vasco da Gama en la fecha pasada, resultado que buscarán capitalizar para seguir escalando posiciones en esta recta final del certamen.

Números a tener en cuenta

El duelo presenta realidades opuestas en cuanto a la inercia reciente de ambos conjuntos. Mientras que Internacional llega golpeado por su fragilidad defensiva exhibida en su anterior cotejo, RB Bragantino muestra la confianza de un equipo que logró mantener su arco en cero y sumar de a tres en el último compromiso, factores que pueden ser determinantes en el desarrollo táctico del enfrentamiento.

Lo que está en juego

Con solo dos fechas para la conclusión del campeonato, cada punto resulta fundamental para las aspiraciones de ambos clubes. Internacional buscará aprovechar la localía en el Beira-Rio para recuperar terreno y finalizar la temporada de manera positiva ante su público, mientras que RB Bragantino intentará ratificar su buen momento para cerrar el Brasileirao Serie A con una racha positiva que consolide su rendimiento en la tabla de posiciones.