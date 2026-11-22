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Internacional recibe a Vitória en la jornada 36 del certamen de primera división; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Internacional y Vitória, correspondiente a la jornada 36 del Brasileirao Serie A 2026, se disputará este lunes 23 de noviembre a las 19.30 h en el Estadio Beira-Rio, ubicado en la ciudad de Porto Alegre.
El momento de los equipos
Internacional llega a este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras la derrota sufrida por 2-1 frente a Vasco da Gama en su última presentación. Por otro lado, Vitória arriba a Porto Alegre con el envión anímico que le otorgó su victoria por 2-1 ante RB Bragantino en la fecha anterior.
Números que anticipan el duelo
Ambos conjuntos llegan a esta instancia con realidades opuestas en cuanto a sus resultados más recientes. Mientras que Internacional busca recuperar la regularidad en condición de local, el equipo visitante intentará capitalizar la confianza obtenida tras su reciente éxito para sumar puntos valiosos en el Estadio Beira-Rio.
Lo que está en juego
Con la recta final del campeonato en marcha, cada unidad es fundamental para las aspiraciones de ambos clubes. Para Internacional, el partido representa una oportunidad crucial para retomar la senda del triunfo frente a su gente, mientras que Vitória buscará encadenar un resultado positivo que le permita escalar posiciones en la tabla del Brasileirao Serie A.
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