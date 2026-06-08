Irak vs. Venezuela, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro se disputará este martes 9 de junio a las 22.00 h en el estadio SeatGeek Stadium, ubicado en la ciudad de Bridgeview, Illinois.

El momento de los equipos

Irak llega a este compromiso tras igualar 1-1 en su reciente presentación frente a España. Por su parte, Venezuela buscará recuperarse en el terreno de juego luego de haber caído 2-1 ante Turquía en su último encuentro.

Estadísticas del duelo

Ambas selecciones llegan con la necesidad de ajustar piezas de cara a sus próximos desafíos. Mientras que Irak llega con el envión anímico de haber rescatado un empate ante un rival de jerarquía, el conjunto venezolano intentará revertir la imagen dejada tras la derrota frente al elenco turco.

Lo que está en juego

Este amistoso internacional representa una oportunidad clave para ambos seleccionados para probar variantes tácticas y consolidar el funcionamiento colectivo. El resultado será fundamental para que cada equipo gane confianza en el inicio de esta etapa de preparación.