LA NACION

Irak vs. Venezuela, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

Irak recibe a Venezuela en la jornada 1 del amistoso internacional 2026; todo lo que hay que saber antes del partido

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'

El encuentro se disputará este martes 9 de junio a las 22.00 h en el estadio SeatGeek Stadium, ubicado en la ciudad de Bridgeview, Illinois.

El momento de los equipos

Irak llega a este compromiso tras igualar 1-1 en su reciente presentación frente a España. Por su parte, Venezuela buscará recuperarse en el terreno de juego luego de haber caído 2-1 ante Turquía en su último encuentro.

Estadísticas del duelo

Ambas selecciones llegan con la necesidad de ajustar piezas de cara a sus próximos desafíos. Mientras que Irak llega con el envión anímico de haber rescatado un empate ante un rival de jerarquía, el conjunto venezolano intentará revertir la imagen dejada tras la derrota frente al elenco turco.

Lo que está en juego

Este amistoso internacional representa una oportunidad clave para ambos seleccionados para probar variantes tácticas y consolidar el funcionamiento colectivo. El resultado será fundamental para que cada equipo gane confianza en el inicio de esta etapa de preparación.

LA NACION
Más leídas de Fútbol
  1. Scaloni estrenó a tres juveniles en la selección y le llamó la atención al que “tiene potrero”
    1

    Lionel Scaloni hizo debutar a cuatro jugadores en el 2-0 de Argentina a Honduras y uno pelea por un lugar

  2. El plan para devolverle la ilusión a Brasil: “No tenemos un Pelé, un Romario o un Ronaldo, pero tenemos…”
    2

    El plan de Ancelotti para devolverle la ilusión del Hexa a Brasil: “No tenemos un Pelé, un Romario o un Ronaldo, pero tenemos…”

  3. Primer partido de la selección argentina en el Mundial 2026: cuándo es y contra quién juega
    3

    Primer partido de la selección argentina en el Mundial 2026: cuándo es y contra quién juega

  4. Scaloni medita cómo reemplazar a Balerdi en la lista: quiénes son los candidatos
    4

    Selección argentina: quiénes son los candidatos para reemplazar a Balerdi en la lista del Mundial