Irán dejó una carta en el vestuario en agradecimiento al trato que recibió en Los Ángeles

INGLEWOOD.- La selección iraní dejó este domingo, después del partido contra Bélgica, un mensaje en el pizarrón del vestuario del SoFi Stadium ‌en el que ‌agradeció ⁠a Los Ángeles por haberlos recibido en las dos primeras rondas de la fase de grupos del Mundial 2026. El gesto ocurrió después de una serie de acusaciones contra la organización de la competencia. en las que el país asiático acusó no sentirse cómodo debido a que debe disputar sus tres partidos de fase de grupos en Estados Unidos pero se les prohíbe pernoctar allí.

“Desde la antigua Persia de hace miles de años hasta el Irán civilizado de hoy, el espíritu sigue vivo y firme. Gracias, Los Ángeles, por su hospitalidad”, expresaba la nota manuscrita. “Llegamos a Los Ángeles con ‌orgullo, competimos con honor y nos marchamos con dignidad”, agregaron. Después del cruce con Bélgica, el seleccionado partió rumbo a México nuevamente y, en los próximos días, deberá viajar a Seattle para el último partido de la primera ronda, ante Egipto.

La nota también agradecía ⁠a los iraníes que dieron su “corazón, voz y alma” por ‌el equipo durante los dos partidos y concluía con ⁠un llamamiento a la paz, el respeto ⁠y la amistad entre todas las naciones.

El autobús que transporta a la selección nacional de fútbol de Irán llega al Carson Sports Park en Los Ángeles el 14 de junio de 2026, en la víspera del partido de fútbol de la Copa Mundial 2026 entre Irán y Nueva Zelanda. (Foto de Patrick T. Fallon / AFP) PATRICK T. FALLON - AFP

El diario deportivo Varzesh4, por su parte, compartió una imagen del mensaje que la selección asiática dejó en la pizarra del vestuario y mostró que la dedicatoria fue escrita en inglés.

La carta que la selección iraní dejó en el vestuario, según Varzesh3

El gesto se produjo en un contexto particular para la selección iraní. Desde el inició del torneo, el plantel debió establecerse en Tijuana, México, y viajar hacia Estados Unidos para cada partido debido a las restricciones vinculadas con su permanencia en territorio estadounidense. Además, varios integrantes del cuerpo técnico y dirigentes no pudieron ingresar al país, y fueron retenidos.

Las autoridades norteamericanas indicaron que continúan evaluando los preparativos de viaje de la delegación mientras avanzan conversaciones sobre una eventual flexibilización de algunas de las limitaciones vigentes. En distintas ocasiones, el director técnico de la selección iraní, Amir Ghalenoei, cuestionó esas condiciones y sostuvo que su equipo afrontó dificultades logísticas que otras selecciones participantes no sufrieron.

Irán debutó en el certamen con un empate 2-2 ante Nueva Zelanda en el SoFi Stadium y este domingo volvió a jugar en ese mismo estadio, en lo que fue su segundo compromiso de la fase de grupos.

El arquero iraní, Alireza Beiranvand, fue figura en el partido disputado ante Bélgica (AP Photo/Jayne Kamin-Oncea) Jayne Kamin-Oncea - FR170204 AP

El empate sin goles entre Bélgica e Irán mantuvo la definición del grupo G abierta de cara a la última fecha. Si bien el conjunto europeo dominó la posesión y generó las ocasiones más claras, no logró superar la resistencia del arquero Alireza Beiranvand, una de las figuras de la jornada.

El encuentro también tuvo protagonismo argentino en el arbitraje. A los 26 minutos de la primera etapa, Darío Herrera anuló un gol de Mehdi Taremi tras una revisión del VAR. Más adelante, el juez expulsó al defensor belga Nathan Ngoy por una infracción sobre Taremi cuando avanzaba con una ocasión manifiesta de gol.

Ya en el segundo tiempo, Beiranvand firmó una de las intervenciones más destacadas del torneo al desviar con una mano un remate de Maxim De Cuyper dentro del área. Bélgica, incluso con un jugador menos, volvió a inquietar en el tramo final, pero tampoco encontró el camino al gol. Con este resultado, ambos equipos llegarán con chances de clasificación a la última fecha, en la que Irán enfrentará a Egipto y Bélgica se medirá con Nueva Zelanda.

Con información de Reuters.