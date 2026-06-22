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Mundial 2026, EN VIVO: Uruguay empató con Cabo Verde y la Argentina enfrenta a Austria en Dallas

El minuto a minuto de las últimas noticias de la selección, declaraciones de los jugadores y entrenadores, y repercusiones sobre los partidos

Mundial 2026, EN VIVO: Uruguay empató con Cabo Verde y la Argentina enfrenta a Austria en Dallas
Mundial 2026, EN VIVO: Uruguay empató con Cabo Verde y la Argentina enfrenta a Austria en DallasCharlie Riedel - AP

El enojo del entrenador de Cabo Verde con Marcelo Bielsa

El entrenador de Cabo Verde, Pedro Leitão Brito, cuestionó este domingo a Marcelo Bielsa, su par de Uruguay, por una situación que desembocó en el primer gol de la selección sudamericana durante el cruce entre ambos.

En la jugada del primer gol de Uruguay, un futbolista de Cabo Verde estaba tendido en el suelo con una molestia y Federico Viñas, delantero de la selección charrúa, se acercó a asistirlo. Sin embargo, el conjunto sudamericano avanzó y el futbolista dejó a su rival y se acercó para continuar con el ataque, que luego terminó en el empate parcial.

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