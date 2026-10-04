Irlanda del Norte vs. Georgia por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Irlanda del Norte y Georgia, correspondiente al grupo B2 de la cuarta jornada de la Liga de Naciones 2026, se disputará este lunes 5 de octubre a las 15.45 h en el Clearer Twist National Stadium at Windsor Park, ubicado en la ciudad de Belfast.

El momento de los equipos

Irlanda del Norte llega a este compromiso con el ánimo en alza tras haber conseguido una victoria contundente por 3-0 frente a Ucrania en su última presentación. Por el lado de la visita, Georgia buscará revertir su imagen tras la derrota sufrida ante Hungría por 1-0 en la fecha anterior.

Números que anticipan el duelo

Ambos conjuntos afrontan este desafío con realidades opuestas en cuanto a su rendimiento inmediato: mientras que los locales llegan fortalecidos por su reciente triunfo, los visitantes intentarán cortar la racha negativa cosechada en su último encuentro fuera de casa.

Lo que está en juego

Sumar de a tres es fundamental para ambos equipos en el marco del grupo B2, ya que el resultado de este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de Irlanda del Norte y Georgia en la lucha por escalar posiciones dentro de su zona en esta Liga de Naciones.