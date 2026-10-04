Saltar al contenido principal
LA NACION

Irlanda del Norte vs. Georgia por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

Se miden en un duelo Irlanda del Norte y Georgia correspondiente al grupo B2 de la jornada 4 del certamen; todo lo que hay que saber antes del partido

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Irlanda del Norte vs. Georgia por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online
Irlanda del Norte vs. Georgia por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Irlanda del Norte y Georgia, correspondiente al grupo B2 de la cuarta jornada de la Liga de Naciones 2026, se disputará este lunes 5 de octubre a las 15.45 h en el Clearer Twist National Stadium at Windsor Park, ubicado en la ciudad de Belfast.

El momento de los equipos

Irlanda del Norte llega a este compromiso con el ánimo en alza tras haber conseguido una victoria contundente por 3-0 frente a Ucrania en su última presentación. Por el lado de la visita, Georgia buscará revertir su imagen tras la derrota sufrida ante Hungría por 1-0 en la fecha anterior.

Números que anticipan el duelo

Ambos conjuntos afrontan este desafío con realidades opuestas en cuanto a su rendimiento inmediato: mientras que los locales llegan fortalecidos por su reciente triunfo, los visitantes intentarán cortar la racha negativa cosechada en su último encuentro fuera de casa.

Lo que está en juego

Sumar de a tres es fundamental para ambos equipos en el marco del grupo B2, ya que el resultado de este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de Irlanda del Norte y Georgia en la lucha por escalar posiciones dentro de su zona en esta Liga de Naciones.

LA NACION
Más leídas de Fútbol
  1. La renovación ya se ve en la cancha: cinco debutantes (llegó a 70), menos edad y un recambio que toma forma
    1

    La renovación de Scaloni: cinco debutantes, una selección más joven y el proyecto hacia 2030

  2. Todos los horarios de los partidos de la selección argentina en esta fecha FIFA de amistosos
    2

    Todos los horarios de los partidos de la selección argentina en esta fecha FIFA de amistosos

  3. Un "like" de Cristiano Ronaldo y una comparación con Messi echaron más nafta al fuego en Portugal
    3

    Cristiano Ronaldo echa nafta al fuego con un “like”, mientras en Portugal espera que acepte una reunión de paz con su entrenador

  4. Boca goleó a Unión en la Bombonera con un cabezazo de Di Lollo y un doblete de Flores
    4

    Boca goleó 3-0 a Unión, estiró su invicto y tuvo una noche especial de Leonel Flores en la Bombonera