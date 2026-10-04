Irlanda del Norte vs. Georgia por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Se miden en un duelo Irlanda del Norte y Georgia correspondiente al grupo B2 de la jornada 4 del certamen; todo lo que hay que saber antes del partido
- 1 minuto de lectura'
El encuentro entre Irlanda del Norte y Georgia, correspondiente al grupo B2 de la cuarta jornada de la Liga de Naciones 2026, se disputará este lunes 5 de octubre a las 15.45 h en el Clearer Twist National Stadium at Windsor Park, ubicado en la ciudad de Belfast.
El momento de los equipos
Irlanda del Norte llega a este compromiso con el ánimo en alza tras haber conseguido una victoria contundente por 3-0 frente a Ucrania en su última presentación. Por el lado de la visita, Georgia buscará revertir su imagen tras la derrota sufrida ante Hungría por 1-0 en la fecha anterior.
Números que anticipan el duelo
Ambos conjuntos afrontan este desafío con realidades opuestas en cuanto a su rendimiento inmediato: mientras que los locales llegan fortalecidos por su reciente triunfo, los visitantes intentarán cortar la racha negativa cosechada en su último encuentro fuera de casa.
Lo que está en juego
Sumar de a tres es fundamental para ambos equipos en el marco del grupo B2, ya que el resultado de este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de Irlanda del Norte y Georgia en la lucha por escalar posiciones dentro de su zona en esta Liga de Naciones.
- 1
La renovación de Scaloni: cinco debutantes, una selección más joven y el proyecto hacia 2030
- 2
Todos los horarios de los partidos de la selección argentina en esta fecha FIFA de amistosos
- 3
Cristiano Ronaldo echa nafta al fuego con un “like”, mientras en Portugal espera que acepte una reunión de paz con su entrenador
- 4
Boca goleó 3-0 a Unión, estiró su invicto y tuvo una noche especial de Leonel Flores en la Bombonera