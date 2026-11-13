Irlanda del Norte vs. Ucrania por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

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Se miden en un duelo Irlanda del Norte y Ucrania en la jornada 5 del grupo B2 del certamen; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Irlanda del Norte y Ucrania, correspondiente al grupo B2 de la Liga de Naciones 2026, se disputará este sábado 14 de noviembre a las 16.45 h en el Clearer Twist National Stadium at Windsor Park, ubicado en Belfast.
El presente de ambos equipos
Irlanda del Norte llega a este compromiso tras igualar sin goles frente a Georgia en su última presentación. Por su parte, Ucrania busca recuperarse luego de la derrota sufrida ante Hungría por 2 a 1 en la fecha pasada de la competición.
Números que anticipan el duelo
Ambos seleccionados llegan con realidades opuestas en cuanto a resultados inmediatos, buscando ajustar piezas tácticas para sumar puntos vitales en esta instancia de la fase de grupos del torneo continental.
Lo que está en juego
Con la disputa de la quinta jornada, el resultado en Belfast resulta determinante para las aspiraciones de ambos equipos en el grupo B2, donde cada unidad sumada es clave para definir las posiciones finales y evitar complicaciones de cara al cierre de la etapa clasificatoria.
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