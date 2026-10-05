Irlanda vs. Israel, dos partidos ignorándose, entre rencores y brazaletes de luto por homenajes opuestos

“No le desearía a ninguna selección nacional que pase por lo que hemos pasado nosotros estas dos semanas”. La declaración del director técnico de Irlanda, Heimir Hallgrimsson, ofreció una visión de la polarización política y social que envolvió a los dos partidos entre el equipo europeo e Israel, por la segunda división de la Nations League.

Este domingo empataron 1-1 en el estadio TSC Arena en Backa Topola, Serbia, donde Irlanda decidió ser local a puertas cerradas, porque ser anfitrión en Dublín suponía un riesgo muy grande en materia de seguridad por los fuertes movimientos y manifestaciones a favor de la causa palestina y en contra de la ocupación israelí. “No hay muchos países que apoyen tanto a Palestina como Irlanda”, expresó el islandés Hallgrimsson.

Heimir Hallgrimsson, entrenador de Irlanda PEDJA MILOSAVLJEVIC - AFP

La selección de Irlanda repitió el comportamiento que tuvo hace una semana, cuando venció 3-0 en Hungría, donde Israel hizo de local y estuvo apoyado por una escasa asistencia, sin hinchas visitantes, ya que la Federación Irlandesa no vendió entradas.

El equipo de camiseta verde no saludó a sus rivales, ni cuando se formó para la ceremonia de los himnos ni cuando los capitanes participaron del sorteo con el árbitro, momento que tampoco tuvo el habitual intercambio de banderines o insignias. Se ignoraron mutuamente. Y cuando sonó la canción patria israelí, los futbolistas irlandeses bajaron la cabeza.

Ireland national team players once again bowed their heads during the Israeli national anthem before their UEFA Nations League match against Israel in a gesture of solidarity with Palestine. pic.twitter.com/wpeBvgbhyE — Filasteeni (@Filasteenii) October 4, 2026

Así como Irlanda llevó nuevamente un brazalete negro por las víctimas palestinas por las incursiones militares en Gaza, Israel también portó esa señal de luto por el 7 de octubre, cuando se cumplirán tres años de la invasión de un comando de Hamas en territorio israelí, ataque que dejó muertos, violaciones y secuestros. En los meses siguientes llegó la respuesta israelí con una fuerte represión en Gaza, que tuvo un saldo de miles de muertos y severos daños estructurales.

Pese a la alta tensión entre ambas selecciones, los partidos se desarrollaron sin mayores desbordes. Irlanda se quejó de las reiteradas faltas que recibió el volante central Jayson Molumby. El entrenador de Israel, Ran Ben Shimon, descartó que haya sido algo premeditado: “No fue nada personal contra Molumby. Intentamos ganar los balones divididos y las jugadas disputadas, y creo que lo hicimos bien. Nací y me crie en el fútbol, ​​nunca atacaría a un jugador. Nunca le diría a nadie que lesionara a otro.”

El partido, dirigido por el español Juan Martínez, tuvo tres amonestados de Israel y uno de Irlanda. El medio The Irish Sun informó que un futbolista israelí salivó al preparador físico irlandés Derek Doyle cuando los equipos se dirigían a los vestuarios tras el final del primer tiempo. “Yo estuve allí. No voy a hacer comentarios. Es algo que un comité disciplinario examinará. Espero que la UEFA intervenga e investigue”, pidió Hallgrimsson. En tanto, Shimon desconoció el incidente: “En el descanso estaba en el vestuario con mi cuerpo técnico, no vi nada”.

Liel Abada va con la cabeza ante la pierna en alto de Troy Parrott Darko Vojinovic - AP

Hallgrimsson consideró que su equipo es superior al rival, pero que en el segundo tiempo no lo pudo demostrar por el desgaste mental y emocional de esta serie. “Fue una concentración complicada. Me alegra que esto haya terminado y que podamos centrarnos en el mes que viene, cuando jugaremos dos partidos. Me resultó difícil motivarme, especialmente después de haber jugado hace unos días en el estadio Aviva lleno [2-2 con Austria, ante 51.000 espectadores]”, manifestó el entrenador.

El plantel irlandés atravesó una situación especial con el mediocampista Finn Azaz, de ascendencia israelí. Fue suplente en los dos cotejos contra Israel, y en el medio disputó los 90 minutos frente a Austria. Hallgrimsson justificó las ausencias: “Es una combinación de factores; estaba cansado, sufrió un pequeño golpe y, además, simplemente quería darle el mayor descanso posible en este partido. Habría sido tentador incluirlo en el equipo, pero no quería sobrecargarlo. Probablemente han sido las dos semanas más difíciles para él, para todos nuestros jugadores y nuestro personal”.