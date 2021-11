Italia 90: Pedro Troglio reveló qué les dijo el árbitro Codesal a los jugadores argentinos durante la final con Alemania

Poco más de 31 años después, Pedro Troglio reveló qué fue lo que les decía el árbitro mexicano Edgardo Codesal durante la final del Mundial de Italia 1990 ante Alemania, que tanto enojaba a los futbolistas argentinos.

En un contexto caliente como fue esa definición, luego de que el seleccionado liderado por Diego Armando Maradona dejara afuera a Italia en semifinales, la presencia de un juez que hablara en español tenía el riesgo de que les entendiera todo cuando dijeran algún insulto.

Precisamente Troglio, actual director técnico del Club Deportivo Olimpia de Honduras, aparece en los videos de la época como uno de los más desaforados, gritándole al árbitro a centímetros de su rostro. Sobre todo tras la sanción del polémico penal de Roberto Sensini a Rudi Vöeller que, Andreas Brehme mediante, sentenció la victoria germana.

“No nos gustó el trato suyo para con nosotros. Incluso, un par de veces nos dijo ‘argentinos, ustedes siempre llorando’, cuando le íbamos a protestar. No nos gustó ese trato y por eso la calentura. Nosotros estábamos locos y por eso yo estaba sacado”, contó el exvolante de River y Gimnasia, en diálogo con ESPN F90. Y agregó: “En una Diego me frenó y me dijo ‘Andá para allá, salí, porque a vos te va a echar, pero a mí no’. Bien sutil Diego conmigo, como diciendo ‘no sos nadie’ (risas). A él lo amonestó y le dijo de todo”.

En relación al discutido penal que definió aquel Mundial, Troglio analizó: “Todos esperaban que el campeón fuera Italia u otro europeo, porque un sudamericano en Europa no es del agrado de nadie. Si yo creyera que se arma algo a ese nivel, empezaría a descreer de lo que hago, que tanto me gusta. Yo creo que se ha dado inconscientemente lo del penal a Codesal. A ver: un jugador que va al piso, el árbitro puede comérsela y cobrarlo. Me moriría si a nivel mundial se planificara una cosa así”, agregó.

Uno de los primeros que se acercó a Codesal a reprocharle esa sanción fue precisamente Troglio, quien lo empujó y le gritó dos veces “¡No!”, con evidentes signos de furia en su mirada. El volante fue amonestado por esa reacción.

Durante los años posteriores, Codesal siempre dijo lo mismo con respecto a esa jugada: que fue penal y que su decisión fue la correcta. Aunque también se lamenta porque dijo ser un admirador de Maradona y le hubiera gustado verlo campeón. Pero, según él, primó su profesionalismo como árbitro.