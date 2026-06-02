Claudia Villafañe rememoró el Mundial de 1990 y contó cómo vivió los penales entre la Argentina e Italia
La empresaria dio detalles de la histórica semifinal y reveló cuál fue la decisión que tomó Diego Armando Maradona antes del partido
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La emoción por el comienzo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 es total. La selección argentina se encuentra en Kansas, donde realiza la concentración, y Lionel Scaloni ya prepara al equipo tanto para los amistosos previos como para el debut mundialista frente a Argelia el 16 de junio a las 22 (hora argentina). Pero, si algo quedó demostrado a lo largo de los años, es que en el evento más importante del fútbol no todo ocurre adentro de la cancha. Justamente, esta semana Claudia Villafañe sorprendió a todos al rememorar su experiencia durante el partido de la Argentina e Italia en el Mundial de 1990. Reveló por qué no fue a la cancha a alentar a su entonces marido Diego Armando Maradona y cómo se enteró de que el equipo de Carlos Bilardo pasó a la final.
El baúl de los recuerdos se abrió en la emisión del lunes 1 de junio de La cocina rebelde (eltrece), más precisamente en el momento en el que Claudia Villafañe servía un plato de pastas y de fondo empezó a sonar “Un’estate italiana”, el himno del Mundial de Italia 90 que ella misma definió como “la mejor canción del mundo”. Si bien en aquel momento vivía en Nápoles con sus hijas, no pudo alentar a Diego Maradona desde el estadio durante la semifinal entre la Argentina e Italia.
“No pude ir a la cancha porque el partido de Argentina e Italia fue en Nápoles, entonces Diego no quería estar pensando que estábamos ahí con todos los italianos. Quería estar tranquilo en el partido, entonces estuve en mi casa y lo vi desde ahí”, explicó.
“Nosotros estábamos en el segundo piso y en la planta baja vivía Ciro Ferrara, que era jugador de la selección italiana y jugaba con Diego en el Nápoli. Yo en los penales me fui al garaje. Lo caminé con los oídos tapados de punta a punta", dijo. Lo curioso fue que no podía ni siquiera percibir si había o no gritos de alegría, lo que significaba que la selección italiana pasó a la final, o de tristeza. Pero, entonces, escuchó que alguien gritaba su propio nombre: “Era Paula, la mujer de Ciro, que me dice: ‘Andá a festejar que pasó la Argentina’”.
“Salí corriendo, la abracé a ella, por supuesto, y me fui arriba, a mi casa, y agarré a las nenas, a mi mamá, a mis primos y nos fuimos todos a la cancha”, contó. Sin embargo, cuando llegó, la persona que todos los domingos la autorizaba a ingresar con su auto le negó el acceso: “Nos dejaron afuera, a todos”. Si bien remarcó que en aquel entonces los napolitanos alentaban a la Argentina, quizás su actitud tuvo que ver con que Italia quedó eliminada de la Copa del Mundo.
Teniendo en cuenta que no había celular, tuvieron que esperar a que el micro saliera del estadio para recién estar relativamente cerca de Diego. “Salió el micro de Italia primero, y yo conocía a muchos jugadores porque jugaban en el Nápoli. Estaban retristes y nosotros estábamos con una felicidad allá arriba, a otro nivel. Atrás salió el micro de la Argentina, que se iba a Trigoria, en Roma, donde era la concentración, y nos saludaron desde las ventanillas. Otra anécdota más”, sentenció emocionada.
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