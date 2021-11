Carlos Delfino vuelve a la selección: la primera lista del Che García para las eliminatorias mundialistas

Tantas veces se pronosticó el final de la Generación Dorada. Tantas veces se habló de la renovación. Tantas fueron que el destino quiso que, justo en el primer partido que la selección nacional jugará sin Luis Scola, un integrante de aquella camada gloriosa regrese para vestir la celeste y blanca: Carlos Delfino fue convocado por Néstor Che García para los primeros partidos de la eliminatoria del Mundial de 2023.

El escolta de 39 años, tiene un presente magnífico en la Liga de Italia con Victoria Libertas Pesaro (promedia 15,3 puntos por partido). Es muy amigo de García, y nunca dio por terminada su relación con la selección nacional. Ahora, en el momento en el que se inicia una nueva etapa, se dio la oportunidad y su convocatoria parece totalmente justificada. Más cuando las principales figuras del equipo (Facundo Campazzo, Gabriel Deck y Nicolás Laprovittola), no pueden estar por la diferencia de los calendarios entre la FIBA y las competencias privadas (NBA y Euroliga).

El Che tiene a sus soldados para las primeras batallas mundialistas. 🏀🇦🇷



García citó a 17 jugadores, que el lunes comenzarán a trabajar para la primera ventana de FIBA. El DT explicó por qué esta preselección grande que incluye el regreso de Delfino.



Delfino será la voz de la experiencia en un equipo que sólo tendrá dos jugadores provenientes de Europa: él y el joven Juan Francisco Fernández, un pivote de 19 años y 2,10 metros, que acaba de debutar en la Liga ACB con Fuenlabrada, luego de jugar un par de temporadas en el ascenso del básquet español.

La ausencia de los jugadores del exterior se debe a un problema económico. Las finanzas de la CABB no están en condiciones de asumir el costo de tantos pasajes. Y, como se tratará de una doble jornada en la que la Argentina se medirá con Paraguay, el rival más débil del grupo, se consideró armar un plantel integrado mayormente por jugadores de la la Liga Nacional .

La selección fue ubicada en el Grupo A. Además de Paraguay, deberá medirse con Venezuela y con Panamá. Si Carlos Delfino estará en las siguientes convocatorias es algo que resolverá el entrenador. Pero lo concreto es que esta citación no llega a modo de homenaje (aunque puedan haberlos), sino como consecuencia de su rendimiento deportivo.

Carlos Delfino, en Pesaro

La posibilidad de que se sume al equipo ya había sido anticipada por el Che García en entrevistas. Incluso hasta se consideró la posibilidad de sumarlo como asistente técnico. Pero sus buenas actuaciones lo devolvieron al equipo. “A Carlitos (Delfino) lo adoro, lo respeto, me apoyó muchísimo y tenemos mucha comunicación. Me dijo que me apoyará en lo que necesite, estuvo a la orden, con eso va a ser parte de este proceso”, había dicho el entrenador en su presentación en el cargo.

Delfino no jugaba en la selección argentina desde que participó en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, en 2016; luego no volvió a formar parte de las convocatorias de Sergio Hernández.

La lista completa de Néstor García