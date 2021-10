Italia-España: una semifinal con mucho morbo, chicanas entre los técnicos y una Milán hostil con Donnarumma

Tres meses después de enfrentarse por la Eurocopa en unas semifinales que tuvieron suplementario y definición por penales, Italia y España se vuelven a cruzar este miércoles en el escalón previo a una definición. Jugarán por la clasificación a la final de la Liga de las Naciones, la competencia creada por la UEFA para que los seleccionados europeos no tengan que ocupar las fechas FIFA con amistosos. La idea fue aceptada por las asociaciones porque les reporta más dinero. El primer campeón de este nuevo torneo, que tiene diferentes divisiones con ascensos y descensos, fue Portugal, con Cristiano Ronaldo, hace dos años.

La prioridad de las potencias europeas en este momento apunta más a las eliminatorias, para cerrar la clasificación al Mundial 2022. En ese sentido, España está un poco más apremiada que Italia, pero eso no les resta compromiso para afrontar este clásico, que se disputará en el San Siro, de Milan. El jueves, Bélgica y Francia se medirán por la otra semifinal en Turin. El programa es interesante en cuanto a nombres. Están el campeón mundial (Francia), el Europeo (Italia) y el N° 1 del ranking FIFA (Bélgica).

Gianluigi Donnarumma ataja el penal de Morata, clave en la definición que Italia le ganó a España en la última Eurocopa Laurence Griffiths - Pool Getty

España estuvo cerca en la Eurocopa de cortar el invicto de Italia, que con la última goleada 5-0 a Lituania alcanzó el récord mundial de 37 partidos sin derrotas. Tras el 1-1 en los 90 minutos y el suplementario, Gianluigi Donnarumma fue decisivo en los penales al atajar el remate de Morata. España tuvo el 70 por ciento de posesión ante una Azzurra que, con la llegada de Roberto Mancini tras el fracaso de no haberse clasificado al Mundial de Rusia, se inclina por un estilo con más elaboración del juego, en el que los mediocampistas Jorginho, Barella y Verratti llevan la iniciativa. “España fue el equipo que más nos puso en dificultades en la Euro. Es un equipo fuerte, con buenos jugadores. Será un gran partido”, expresó Mancini.

Casi siempre chispeante y provocador en las conferencias de prensa, el entrenador Luis Enrique cree que esta vez España podrá con la imbatible Italia: “Como dice nuestro psicólogo, ya está cerca el día en el que perderán. En la Eurocopa pudimos ganarles, pero no fuimos capaces. Tiene un morbo especial el partido. Italia juega muy bien, es el mejor de Europa y uno de los mejores del mundo”.

La pelota supera el salto de Emerson y es controlada por Oyarzábal; un duelo que se repetirá esta tarde en Milán Frank Augstein - Pool AP

Mancini recogió el guante y no presumió de que su equipo sea invencible (”Luis Enrique tiene razón, tarde o temprano llegará, desafortunadamente es una cuestión matemática”), pero se ilusiona con que ese momento tenga que esperar hasta después de la final del Mundial de Qatar 2022 (”Espero que no sea antes de diciembre de 2022, pero no creo que sea fácil. Quedan 14 meses y tenemos que jugar cada vez mejor, de manera ofensiva y equilibrada”).

España e Italia llegan con el mismo déficit: sus centro-delanteros habituales fueron bajas por lesiones. Por un lado no estarán Álvaro Morata y Gerard Moreno; por el otro, Ciro Immobile y Andrea Bellotti. Con respecto a la nómina de convocados, Luis Enrique mantuvo un picante cruce con la prensa española:

-¿Siente que su lista fue cuestionada, le parece que siempre lo es?

-No leo ni miro, ni escucho ni veo... Como no leo nunca, pues para mi es la misma lista de siempre. Son los que yo quiero, en los que tengo confianza.

-¿Por qué no lee nada, no ve nada, no escucha nada?

-Porque sé más de fútbol que vosotros y sé claramente lo que busco. En ninguna de las opiniones que pueda leer hay nada que me pueda interesar.

España avanzó a la semifinales tras adjudicarse el Grupo 4, por delante de Alemania, Suiza y Ucrania. Italia fue primera en el Grupo 1, al relegar a Países Bajos, Polonia y Bosnia.

Federico Chiesa marcó el gol del empate 1-1 ante España en las semifinales de la Eurocopa Frank Augstein - Pool AP

Dentro de una rivalidad histórica, España ve en Italia al adversario en el que se dividen sus dos eras futbolísticas. Se sacó el estigma de estar siempre a la sombra de la Azzurra cuando la eliminó por penales en los cuartos de final de la Eurocopa 2008, que luego obtuvo tras vencer en la final a Alemania. Con Luis Aragonés empezó el ciclo dorado que continuó Vicente del Bosque con los títulos del Mundial 2010 y la Eurocopa 2012, en una final en la que bailó a Italia. Un dominio a nivel seleccionado que coincidió temporalmente con el Barcelona de Pep Guardiola; ambos equipos compartían una misma filosofía futbolística.

“La final de Kiev (2008) contra España es el partido que me trae peores recuerdos. Los mejores vienen de la reciente Euro. Sin embargo, cuando más los dominamos fue en la Euro 2016. Entre los jugadores españoles, al que siempre admiré es Sergio Ramos”, expresó el veterano Giorgio Chiellini.

Chiellini, contra el racismo

Aunque no es titular en Juventus, Chiellini integró con Leonardo Bonucci la experimentada zaga central que conquistó la Eurocopa. El capitán de Italia aprovechó la conferencia de prensa para condenar los gritos racistas que el fin de semana sufrió el senegalés Kalidou Koulibaly (Napoli), que acusó a los hinchas de Fiorentina de decirle “mono de mierda”. “El racismo es inaceptable. Necesitamos leyes y reglas que se apliquen, esto es lo más importante. Me avergoncé porque Italia no es un país racista para mí. Hay que hacer algo más, desde fuera damos una mala imagen de nosotros mismos”, expresó Chiellini.

Donnarumma no es bienvenido en Milán

Los hinchas de Milan quedaron muy dolidos cuando Gianluigi Donnarumma no quiso renovar contrato y con el pase en su poder se incorporó a Paris Saint Germain, sin dejarle un euro al club. Desde ese momento se multiplicaron las voces críticas de los tifosi, que este miércoles lo tendrán de vuelta en el arco que defendió tantas veces. Los ocupantes de la Curva Sud colgaron una bandera sobre el puente de la ciudad: “Donnarumma en Milán no volverás a ser bienvenido, hombre de mierda”.

Bandera contra Donnarumma. "Donnarumma en Milán no volverás a ser bienvenido, hombre de mierda". Soy Calcio

Consultado por el clima hostil que le espera, Donnarumma contestó: “Siempre di todo por el Milan hasta el final. Si pasa algo así lo lamentaré porque es un partido muy importante, una semifinal de la Nations League. Espero que la afición nos pueda ayudar. Milán y el Milan son una parte importante de mi vida y mi carrera. Siempre seré hincha”.

Las probables formaciones