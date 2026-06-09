La lista definitiva de la selección: el reemplazante de Balerdi no será un zaguero y llegará desde afuera

KANSAS CITY (De un enviado especial).- “Is possible”, responde, entre risas, Lionel Scaloni, con pulgares en alto y un brillo en la mirada que hacía tiempo no se le veía. La consulta de un periodista estadounidense apunta a Lionel Messi y a la posibilidad de verlo esta noche frente a Islandia. Aunque el técnico ya había confirmado su presencia al inicio de la conferencia, el gesto termina de despejar cualquier duda. Efectivamente, el capitán argentino volverá a sumar minutos en el último ensayo antes de la Copa del Mundo. Aún no está definido si será desde el arranque o ingresará en el complemento, pero lo cierto es que el duelo en el Jordan-Hare Stadium tendrá al rosarino como protagonista luego de la sobrecarga en el isquiotibial izquierdo que sufrió en Inter Miami y condicionó su puesta a punto.

Mucho más relajado que en la rueda de prensa anterior, cuando había lanzado una advertencia al asegurar que podrían producirse cambios en la nómina si algún futbolista no mostraba una “disponibilidad mínima” en los entrenamientos, Scaloni transmitió mayor tranquilidad, probablemente a partir de la evolución de varios de los tocados.

Lionel Scaloni en la conferencia de prensa X @Argentina

En ese sentido, aseguró que Nahuel Molina, Gonzalo Montiel y Nicolás Paz ya están en condiciones de jugar; que Julián Álvarez continúa buscando alcanzar su mejor versión tras el esguince de tobillo derecho, aunque aclaró que solo se trata de una cuestión de precaución; que Leandro Paredes se reincorporaría al grupo antes del fin de semana y que el viernes evaluarán a Emiliano Martínez una vez retirado el vendaje para determinar si dejó atrás la fractura en el dedo anular de la mano derecha. Por eso, la única incógnita pasa ahora por saber quién ocupará el lugar que dejó vacante Leonardo Balerdi.

En ese punto, el entrenador prácticamente reveló que el reemplazante del defensor no será otro zaguero, sino un futbolista de otra posición. “Después del partido vamos a tener el panorama más claro. Por suerte podemos tomarnos estos días y que el miércoles el chico que decidamos pueda estar con nosotros. En la posición del Flaco (por Balerdi) podemos estar cubiertos. Tenemos una idea y en base a cómo terminemos, definiremos”, explicó. En ataque, con Messi, Julián Alvarez, Lautaro Martínez, José Manuel López y varios mediocampistas con capacidad para jugar por afuera, tampoco parece haber demasiadas necesidades. Por eso, todas las miradas apuntan a la mitad del campo.

De Paul y una arenga en medio del entrenamiento: uno de los referentes del plantel argentino @Argentina

Allí habrá que ver si la elección recae sobre un futbolista de características ofensivas, como Emiliano Buendía, de gran presente en Aston Villa, o sobre un jugador con un perfil más funcional, pensado especialmente para cubrir cualquier eventualidad en caso de que Paredes no responda bien a la exigencia, como podría ser Máximo Perrone. En el fondo, Scaloni considera que puede arreglarse con Cristian Romero y Nicolás Otamendi como titulares, y con Lisandro Martínez y Facundo Medina como alternativas, aunque de todos ellos solo Romero juega naturalmente con perfil diestro.

Dos respuestas breves del entrenador parecieron dejar entrever parte de sus planes. Por un lado, al señalar que espera que el miércoles el elegido pueda “estar con nosotros”, dando a entender que llegará desde afuera y no será alguno de los futbolistas que viajaron como respaldo ante cualquier contingencia, como Agustín Giay, Nicolás Capaldo o incluso Tomás Aranda, quien comparte la posición con Buendía y dejó una buena imagen ante Honduras.

Y por otro, cuando le consultaron sobre la posibilidad de jugar con cuatro mediocampistas durante la Copa del Mundo, puso como ejemplo al equipo actual e incluyó a Thiago Almada dentro de esa línea, una señal de la formación que tiene en mente para el debut con Argelia, aunque todavía queden detalles por resolver.