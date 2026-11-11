Italia vs. Francia por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

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Se miden en un duelo Italia y Francia, que se encuentran disputando la jornada 5 del grupo A1 de la Liga de Naciones 2026; todo lo que hay que saber antes del partido.
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El encuentro entre Italia y Francia, correspondiente al grupo A1 de la jornada 5 de la Liga de Naciones 2026, se disputará este jueves 12 de noviembre a las 16.45 h en el Stadio Giuseppe Meazza, ubicado en Milano.
El presente de ambos seleccionados
Italia arriba a este compromiso tras haber logrado una victoria por 3-1 frente a Turquía en su última presentación. Por su parte, Francia llega con el ánimo en alto luego de superar a Bélgica por 4-1 en su duelo anterior.
Estadísticas del cruce
Ambos equipos llegan con rachas positivas al enfrentamiento de este jueves, habiendo demostrado una gran capacidad ofensiva en sus compromisos previos al marcar, en conjunto, siete goles en sus últimas presentaciones internacionales.
Lo que está en juego
El resultado en el Giuseppe Meazza será determinante para las aspiraciones de ambos conjuntos en la tabla de posiciones del grupo A1, buscando consolidar su lugar en la parte alta de la clasificación de la Liga de Naciones.
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