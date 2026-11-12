Italia vs. Francia, por la Nations League 2026-2027: horario y dónde ver el partido

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El encuentro entre italianos y franceses se disputa este jueves en el estadio Giuseppe Meazza, con arbitraje del rumano Istvan Kovacs; el visitante tiene varias bajas de peso
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Este jueves, desde las 16.45 (horario argentino), Italia y Francia se enfrentan en partido correspondiente a la fecha 5 del Grupo 1 de la Liga A de la UEFA Nations League 2026-2027. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del rumano Istvan Kovacs, se disputa en el estadio Giuseppe Meazza y se puede ver en vivo por TV a través de ESPN, como así también por streaming en el plan premium de Disney+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
La Azzurra, que viene de vencer a Turquía por 3 a 1 como local, se mantiene en el segundo lugar de la tabla de posiciones de su zona con siete puntos, producto de dos triunfos, un empate y una derrota. El seleccionado galo, por su parte, está primero con 10 unidades (tres victorias y una igualdad) y en la última jornada goleó 4 a 1 a Bélgica en el Stade de France de Saint-Denis
La última vez que ambos países se vieron las caras fue hace poco más de un mes, el 2 de octubre de este año, por la tercera fecha de la Nations League. Entonces, empataron 1 a 1 en Francia por los goles de Michael Olise -F- y Alessandro Bastoni -I-. El antecedente más reciente en Italia, en tanto, es del 17 de noviembre de 2024, también por la etapa de grupos del certamen europeo, con triunfo de los franceses por 3 a 1 con un doblete de Adrien Rabiot y un tanto de Guglielmo Vicario en contra (Andrea Cambiaso descontó para los italianos).
Italia vs. Francia: todo lo que hay que saber
- Fecha 5 del Grupo 1 de la Liga A de la UEFA Nations League 2026-2027.
- Día: Jueves 12 de noviembre.
- Hora: 16.45 (horario argentino).
- Árbitro: Istvan Kovacs (Rumania).
- Estadio: Giuseppe Meazza.
Italia vs. Francia: cómo ver online
El encuentro entre italianos y franceses está programado para este jueves a las 16.45 (horario argentino) en Milán, Italia, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- ESPN.
- Disney+ Premium.
Posibles formaciones
- Italia: Gianluigi Donnarumma; Michael Kayode, Giorgio Scalvini, Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori; Nicolo Barella, Sandro Tonali, Issa Doumbia; Sebastiano Esposito, Alphadjo Cisse o Nicolò Cambiaghi y Francesco Pio Esposito.
- Francia: Mike Maignan; Malo Gusto, Jérémy Jacquet, Dayot Upamecano, Andy Diouf; Adrien Rabiot, Lucas Da Cunha, Rayan Cherki; Michael Olise, Désiré Doué y Bradley Barcola.
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