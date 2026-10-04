Italia vs. Turquía por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

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Se miden en un duelo Italia y Turquía en el marco del grupo A1 de la Liga de Naciones 2026; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Italia y Turquía correspondiente al grupo A1 de la jornada 4 se llevará a cabo este lunes 5 de octubre a las 15.45 h en el estadio Renato Dall'Ara, ubicado en la ciudad de Bologna.
El momento de los equipos
Italia llega a este compromiso con el impulso de haber rescatado un empate 1-1 frente a Francia en su presentación anterior. Por el lado de Turquía, el conjunto visitante buscará recuperarse tras caer 3-0 ante Bélgica en la jornada pasada, un resultado que los obliga a sumar para mejorar su situación en la tabla del grupo.
Números que anticipan el duelo
Ambos seleccionados llegan con realidades opuestas en cuanto a sus últimos resultados. Mientras que Italia logró sostener su paridad ante un rival de peso como Francia, Turquía llega con la necesidad urgente de ajustar su rendimiento defensivo tras la abultada derrota sufrida en su última aparición en la competencia.
Lo que está en juego
El resultado es determinante para las aspiraciones de ambos en el grupo A1. Italia busca consolidar su posición y escalar puestos en la tabla de posiciones, mientras que para Turquía, el objetivo principal es sumar puntos que le permitan mantenerse en la pelea por la clasificación y dejar atrás el traspié ante Bélgica.
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