James Rodríguez anunció que no jugará más para la selección de Colombia

James Rodríguez soltó el bombazo este martes al anunciar su retiro de la Selección Colombia tras más de una década defendiendo la camiseta que tanto ama, y cierra una etapa llena de frustraciones, alegrías, éxitos, goles y asistencias.

A escasos días de que Néstor Lorenzo presente su primera convocatoria tras la Copa del Mundo 2026, su capitán anunció su retiro de la Selección Colombia poniéndole un punto final a una etapa que comenzó por allá en el 2011.

James Rodríguez, en acción ante Ghana, durante el último Mundial Ed Zurga - FR34145 AP

Al cucuteño, que inició una nueva aventura en Colombia tras firmar con Atlético Nacional, le llegó el día que nunca esperó: decirle adiós a la Selección, a la que defendió en 131 partidos y en la que anotó 31 goles y dio 43 asistencias.

A los 35 años, el futbolista cerró una etapa en su vida para darle paso a las nuevas generaciones, y así lo quiso resaltar en el video que publicó en sus redes sociales para anunciar su retiro.

“Llegó el momento. Gracias por cada partido, cada alegría, cada lágrima y cada sueño compartido. Defender los colores de la selección Colombia fue uno de los mayores honores de mi vida. Gracias, Colombia. Para siempre”, es el texto que acompaña el video del adiós.

La palabra completa de James

En el video, donde se alternan imágenes de su carrera, Rodríguez pronuncia las siguientes palabras:

“Hoy quiero hablarles desde el corazón. Después de muchos años, muchos partidos, muchas alegrías y también momentos duros, siento que llegó el momento de cerrar una de las etapas más importantes de mi vida, mi camino con la Selección Colombia.

“Vestir esta camiseta fue un sueño, pero también una responsabilidad enorme. Cada vez que entré a una cancha entendí que no solo jugaba por mí, jugaba por mi familia, mis compañeros y por millones de colombianos que soñaban con nosotros.

“Tuve la fortuna de vivir momentos que jamás imaginé, mundiales, goles, noches inolvidables, victorias que nos hicieron creer y derrotas que nos hicieron aún más fuertes. Todo eso me marcó a mí para siempre.

“Desde que llegué a la Selección tuve un pensamiento muy claro, que el día que me fuera debía sentir que dejaba esta camiseta mucho más arriba de lo que la encontré. Quería aportar, quería dejar huella, ayudar a que Colombia creyera que podía competir contra cualquiera. Hoy, mirando el camino recorrido, siento que lo conseguí.

“No fue solamente mío, fue de una generación completa, de muchos compañeros y de todo un país que volvió a soñar en grande.

“Tuve el honor de llevar la camiseta número 10 y también la cinta de capitán. Siempre intenté hacerlo con respeto, con responsabilidad y entendiendo lo que significaba representar a Colombia.

“Hubo días buenos y otros muy difíciles, pero nunca dejé de sentir orgullo por esos colores.

“Quiero agradecer a cada compañero con el que compartí este camino, a los entrenadores, cuerpos técnicos y a todas las personas que hicieron parte de la Selección durante estos años. Cada uno dejó algo en mi historia.

“También quiero agradecer a mi familia, ellos estuvieron en cada partido, cada viaje, cada alegría y cada momento complicado. Muchas veces fueron mi fuerza cuando las cosas no eran fáciles, especialmente a Salomé y Samuel.

“Muchas veces jugué por ellos, cuando estaba cansado, cuando había presión, cuando las cosas no salían como yo quería. Pensar en ellos siempre me ha dado una razón más para poder seguir.

“Siempre quise que se sintieran orgullosos de su papá, no solamente por los goles o por los triunfos, sino por haber defendido a su país con amor, respeto y entrega.

“A toda Colombia, ¡gracias! Gracias por apoyarme por tantos años, por celebrar conmigo, por sufrir conmigo, por exigirme, por apoyarme y por hacerme sentir su cariño en cada rincón del mundo.

“Sé que vienen nuevas generaciones, nuevos jugadores, nuevos sueños. A ellos les deseo lo mejor. Que entiendan siempre el privilegio que significa vestir esa camiseta y que la defiendan con el alma.

“Yo me voy tranquilo porque sé que le di absolutamente todo. Gracias por cada recuerdo, gracias por cada abrazo y gracias por cada momento. Muchas gracias, Selección Colombia y gracias Colombia”.