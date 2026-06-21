Japón goleó a Túnez en el Mundial 2026: los hinchas limpiaron las tribunas y el centro de Tokio explotó de alegría

Es un atractivo desde todos los ángulos. Dentro de la cancha resultó una jornada impecable para Japón, que consumó una goleada sobre Túnez por 4-0 justo en el partido número 1000 de las Copa del Mundo. No solo la clasificación para los dieciseisavos de final está casi asegurada para el equipo, sino que, fuera de la cancha, los hinchas dejaron también su huella, con una tradición que los caracteriza en los mundiales. Una vez más, con el famoso “gomi hiroi” se transformaron en el imán de las miradas, ya que los fans nipones se pusieron a limpiar el sector que ocuparon en el estadio en Monterrey y no dejaron ni un residuo sin juntar.

Si bien la mayoría de los fanáticos del fútbol y en los deportes en general están acostumbrados a pasar por encima de restos de comida y plástico desechado en las tribunas, los hinchas japoneses son conocidos por un enfoque muy diferente.

Y así como el equipo que dirige Hajime Moriyasu encanta por cómo se expresa el equipoen el césped, como sucedió con Túnez, los fanáticos japoneses suelen explicar que parte de la tradición está vinculada a una frase tradicional: “Tatsu tori ato wo nigosazu”. La traducción literal del japonés es: “Un pájaro no deja nada atrás”. Y cuando se trata de interpretar el significado general de esta idea es: “Devuélvelo tal como lo encontraste”.

Los hinchas japoneses limpian los estadios porque fueron educados para entender que el espacio público es responsabilidad de todos.



No lo hacen por una campaña ni para una foto. Lo hacen por cultura: respeto, disciplina, orden y consideración por los demás.



🇯🇵 En Japón, limpiar… — Marcelo Bee Sellares (@mbeesellares) June 21, 2026

En una informe de la BBC de 2018, el profesor de sociología de la Universidad de Osaka, Scott North, explicó: “Limpiar después de los partidos de fútbol es una extensión de los comportamientos básicos que se enseñan en la escuela, donde los niños limpian sus aulas y pasillos”.

Y agregó: “Además de su mayor conciencia sobre la necesidad de mantener la limpieza y reciclar, la limpieza en eventos como la Copa del Mundo es una forma en que los aficionados japoneses demuestran orgullo por su estilo de vida y lo comparten con el resto de nosotros”.

Uno de los hinchas que estaba en la cancha, Miku Takeya, de 41 años, dijo que el hábito de recoger lo que ensucia se ha ⁠convertido en algo natural para todos: “Es una parte natural de nuestra cultura. Lo hacemos para asegurarnos de ‌que todo lo que usamos quede limpio, de modo que la siguiente persona pueda utilizarlo cómodamente. Somos invitados en México. Me trataron de maravilla, así que esta es mi forma de mostrar mi agradecimiento”.

🧹👏 Como parte de su cultura, decenas de aficionados japoneses permanecieron en sus lugares para recoger la basura acumulada durante el partido en el Estadio Monterrey.



Vasos, envolturas, botellas de plástico y distintos residuos fueron colocados en bolsas azules que los… pic.twitter.com/Bppqp8n3yA — ABC Deportes MX (@abc_deportes_mx) June 21, 2026

Antes del partido del sábado, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, ‌dijo que dispusieron la distribución de 20.000 bolsas de basura en el ⁠estadio durante el encuentro, así como en la Zona de Hinchas ‌y otros sitios turísticos, tras solicitudes de hinchas japoneses. Hace cuatro años, durante el Mundial de Qatar, los aficionados de los Samuráis Azules interrumpieron rápidamente su celebración tras una sensacional victoria por 2-1 sobre Alemania para limpiar la zona del Estadio Internacional Khalifa donde estaban sentados.

Incluso se pudo ver a aficionados japoneses en el partido inaugural del torneo, entre Qatar y Ecuador, recogiendo sus cosas a pesar de que su selección no participaba.

Los hinchas de Japón festejaron en Shibuya tras el triunfo del equipo ante Túnez

La selección de Japón, que anoche hizo delirar a sus hinchas en la emblemática zona céntrica de Shibuya, participó por primera vez en un Mundial en 1998, en Francia, cuando se vio a sus aficionados limpiando el estadio antes de salir de la cancha. Esta situación se repitió a lo largo de los grandes eventos deportivos en los que participó Japón, lo que permitió comprender cómo los nipones muestran con orgullo cuáles son sus costumbres

Y las palabras de Ryo Matsuoka, de 32 años, otro de los hinchas que limpió las tribunas en Monterrey, sirvieron para comprender con justeza el sentimiento de los hinchas de Japón: “Creo que es motivo de gran orgullo que esto se muestre en un estadio como este, donde están mirando personas de todo el mundo”.