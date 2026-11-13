Japón vs. Brasil por el amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Japón y Brasil, correspondiente a la jornada 1 del amistoso internacional 2026, se disputará este sábado 14 de noviembre a las 07.15 h en el National Stadium, ubicado en la ciudad de Singapore.

El presente de las selecciones

Ambos combinados nacionales llegan con la moral alta tras sus presentaciones más recientes. Japón arriba a este compromiso luego de conseguir una victoria por 2-1 frente a Venezuela. Por su parte, Brasil llega al duelo con una racha positiva tras vencer a India por 4-0 en su último encuentro.

Números a tener en cuenta

El equipo brasileño llega con una capacidad goleadora destacada tras su reciente triunfo, mientras que el conjunto japonés ha demostrado solidez en su última presentación. Este cruce representa un banco de pruebas fundamental para ambos entrenadores en el inicio de esta etapa de preparación internacional.

Lo que está en juego

Más allá de la naturaleza amistosa del encuentro, el resultado es clave para la confianza de ambos equipos de cara a sus próximos compromisos. Tanto Japón como Brasil buscarán imponer su estilo de juego para consolidar su funcionamiento colectivo en este escenario neutral.