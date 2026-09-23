Japón vs. Uruguay por el amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

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Se miden en un duelo Japón y Uruguay en el marco de una serie de encuentros de preparación; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Japón y Uruguay correspondiente al amistoso internacional 2026 se llevará a cabo este jueves 24 de septiembre a las 07.05 h en el Miyagi Stadium, ubicado en la ciudad de Rifu.
El momento de los equipos
Ambos seleccionados se encuentran en una etapa de preparación y evaluación de sus planteles de cara a los compromisos internacionales futuros. El equipo local, Japón, busca consolidar su funcionamiento bajo la dirección técnica, mientras que Uruguay arriba con el objetivo de continuar ajustando piezas ante un rival de jerarquía en condición de visitante.
Números que anticipan el duelo
El enfrentamiento en el Miyagi Stadium representa un examen de nivel para ambos conjuntos, que históricamente han protagonizado encuentros de alta intensidad. Las estadísticas previas marcan un equilibrio en el desempeño de ambos seleccionados en este tipo de pruebas internacionales, donde la posesión y la eficacia en las áreas suelen determinar el desenlace del marcador.
Lo que está en juego
Más allá de tratarse de un compromiso amistoso, el resultado es fundamental para las aspiraciones de ambos entrenadores en la consolidación del grupo. Para Japón, la posibilidad de imponerse ante un rival sudamericano de peso es clave para el ranking y la confianza interna, mientras que para Uruguay, sumar minutos competitivos fuera de casa resulta esencial para el proceso de crecimiento del equipo.
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