El exárbitro de fútbol, Javier Castrilli , realizó un duro descargo en el programa Closs Continental , del que participa como columnista, sobre las escuchas filtradas entre Marcelo Tinelli y Julio Humberto Grondona , difundidas el día lunes en Radio Mitre .

Castrilli comenzó su alocución refiriéndose a la prensa deportiva argentina: "Cuántas conclusiones, cuántas preguntas. Qué tan sensible es la problemática arbitral del fútbol, a pesar de que uno escucha decir a muchos periodistas No vamos a hablar del arbitraje , y son los primeros que cuando te entrevistan, te preguntan: ¿Hay corrupción en el arbitraje? ".

"Los dirigentes eligen árbitros permeables a las presiones"

"Son los que primero dicen Yo no creo en esas cosas porque sino no tengo que mirar más fútbol , pero todos sabemos que las brujas existen . ¿Cuánto va a costar si es que en algún momento se va a lograr recuperar la credibilidad perdida para el arbitraje?", agregó el Sheriff.

Luego apuntó contra los responsables del arbitraje en nuestro país que, en su consideración, "tienen una cuota parte de enorme responsabilidad, porque permanecen permeables a las requisitorias dirigenciales". Y se lamentó: " Qué desprotegidos que están los árbitros . Desde la crítica, los estamos protegiendo mucho más que aquellos que los están dirigiendo, como es el caso de (Federico) Beligoy , y otros tanto que han pasado".

Sobre Beligoy, Director Nacional de Árbitros, opinó: "Ese es el perfil de instructores y directores que eligen los propios dirigentes. Una de las variables a tener en cuenta es qué tan permeables son a ser manipulados".

"Hay personas que deben estar con el trasero en la mano"

Además, dijo que la dirigencia deportiva argentina funciona como " los servicios de inteligencia ". En ese sentido, reflexionó: "Cuántos deben estar temblando". "Esto es un sistema de larga data, y la calidad y los escrúpulos de los dirigentes que lo implementan surgen a través del análisis de esas conversaciones, que uno se imagina todas las que deben tener guardadas, y cuántas personas deben tener el trasero en la mano . Otrora, fue (Julio) Grondona . Hoy, son Pablo Toviggino y (Claudio) Tapia ".

La diferencia entre la época de Grondona y la actual

Por otra parte, distinguió al expresidente de la AFA con su actual mandamás: "La diferencia es que Grondona le pregunta qué árbitro no quiere . En la actualidad, les preguntan cuál quieren. Y de los dos o tres nombres, le manda (Fernando) Rapallini. No le dio el árbitro que no quería, pero tampoco le dio los nombres que él quería. En ningún momento dice: No me lo pongan porque son deshonestos , cosa que lo ubica a (Marcelo) Tinelli en la generalidad de la lógica de los dirigentes".

Finalmente, Castrilli cerró su análisis con desesperanza : "En tanto y en cuanto sigamos teniendo a un apersona como Toviggino , que forma parte de este problema, estamos lejos de llegar a una solución. Más allá del sistema, que tiende a eso, se requiere de un dirigente que quiera romper este círculo vicioso, y ubicar a personas que se dediquen a la cuestión técnica". Consultado por Mariano Closs sobre qué le pediría a Federico Beligoy, el excandidato a Jefe de Gobierno porteño contestó: "Que si quiere hacerle un bien al arbitraje, se vaya".