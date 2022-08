“Barbaridad”: la dura opinión de Mariano Closs sobre la patada que provocó la lesión de Exequiel Zeballos

El conductor de F12 (ESPN), Mariano Closs, analizó este jueves la patada que le dio el defensor de Deportivo Agropecuario, Milton Leyendeker, al delantero de Boca Juniors, Exequiel Zeballos, en el partido disputado el miércoles por la noche en el estadio Pedro Martearena, de Salta, por los octavos de final de la Copa Argentina, y que provocó la lesión del jugador del conjunto xeneize.

En el parte médico que emitió el club, el Departamento Médico de Fútbol Profesional explica que Zeballos “sufrió una lesión de la sindesmosis tibioperonea distal con lesión del ligamento deltoideo y avulsión del maléolo posterior del tobillo derecho”, por la cual “se decide tratamiento quirúrgico”. Se estima que Changuito podría estar afuera de las canchas entre cuatro y seis meses.

En ese sentido, Closs cuestionó: “¿Nadie reglamentó esto de las consecuencias de las patadas adrede?”. Además, instó a que los dirigentes del fútbol argentino propongan una sanción al futbolista proporcional al tiempo de inactividad del lesionado. “Los dirigentes del fútbol de acá, bajo la mirada de (Claudio) Tapia, ¿no debieran proponer esto que estamos diciendo? ¿Desde la barbaridad de un jugador que limpia al otro operándolo, no operándolo, pero que tiene que comerse tres, cuatro cinco seis meses afuera? ¿No deberían reglamentar?”, se preguntó.

En ese sentido, el periodista opinó: “Cuando te dejan en el sanatorio, gratis, no te la podés llevar con cinco fechas. Hay que medir las consecuencias para el tipo de sanción. Una vez que se rompió el jugador... ¿Por qué Zeballos se queda cuatro meses afuera, y el domingo este chico sale a la cancha como si nada?”.

Por otra parte, el relator puso el ojo sobre las disculpas del zaguero a Zeballos. Después del partido, Leyendeker explicó la jugada, y dijo: “Yo lo voy a doblegar, y cuando la tira un poquito larga, ahí salto yo. La quiero tirar afuera a la pelota, y justo me la punteó y bueno, lo agarré a él. Le quería pedir disculpas a él personalmente primero, pero no lo encontré. Le pido disculpas públicamente, que no le quise ir a pegar, no fue de mala leche ni nada. Espero que no tenga nada”, indicó el futbolista antes de saber el diagnóstico de Zeballos.

Al respecto, el animador relativizó los dichos de Milton, y señaló: “El chico declaró que fue a sacarle la pelota. No porque la falta es a media altura, y cuando vos vas a buscarlo al cuerpo todo, a media altura, es para ir a voltearlo”. Además, opinó que no fue “una jugada de disputa”, y que “queda claro”, por las imágenes, que el defensor “fue a hacerle foul” a Zeballos.

“Es un cruce para decir: ‘por más que seas de Boca, yo tengo los cojones para tumbarte. Mirá que por acá, durante el partido, tal vez, no pasás’”, agregó Mariano. En otro momento del programa, el columnista Leo Paradizo le preguntó al conductor si pensaba que la falta había sido con “mala intención”, a lo que Closs respondió: “Sí, claro. Es intencional. Va a amedrentarlo”.

A la vez, diferenció esta patada de las planchas: “Las de mala fe, son las planchas. Esta, es una patada. El defensor sabe: ‘lo voy a tumbar para que sepa que la próxima jugada, sigo estando yo acá. Es una falta. Vos, con una plancha, sabés que vas a romper”. Asimismo, consideró que, en este tipo de jugadas, el futbolista arremete “sin medir las consecuencias”, y sobre el caso particular de Leyendeker, sentenció: “Fue directamente a tumbarlo”.