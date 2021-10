Javier Pinola, el referente que vuelve para defender la punta en un River condicionado por las bajas

Mientras el técnico Marcelo Gallardo tiene que volver a rearmar el rompecabezas de River ante las cinco bajas por las Eliminatorias Sudamericanas y los cinco futbolistas lesionados que no podrán jugar hoy, una figura trascendental y jerárquica vuelve a decir presente: Javier Pinola tiene todo listo para retornar al equipo titular después de dos meses de ausencia. Recuperado de la fractura en el brazo derecho , podrá jugar su séptimo partido en una temporada difícil y deberá afrontar el desafío de transmitir seguridad frente a Banfield en un duelo crucial para defender la cima del Torneo 2021 con una zaga central diezmada e improvisada.

Para jugar esta tarde de sábado en el Sur, el Muñeco no puede contar con Robert Rojas y Paulo Díaz, convocados para las Eliminatorias, y tampoco tiene a Jonatan Maidana y Davíd Martínez, quienes están recuperándose de sus respectivos desgarros. Así, el DT piensa en disponer una dupla de marcadores centrales que nunca compartió campo de juego: Felipe Peña (con 20 años y 4 partidos en primera) y Javier Pinola (con 38 años y 129 encuentros en River) son las dos alternativas directas que tiene para el puesto, además del juvenil Tomás Lecanda, sumado a la lista de concentrados.

Frente a Godoy Cruz, en uno de los pocos partidos que Javier Pinola pudo jugar para River en 2021 LA NACION/Marcelo Aguilar

Para Pinola, quien el domingo pasado volvió al banco de suplentes en el superclásico, se trata de un momento esperado y especial después de un 2021 con demasiados obstáculos. En su cuarto partido de la temporada, el 28 de febrero contra Platense en Vicente López, había sufrido una durísima caída que le produjo una fractura en el antebrazo derecho. Debido a eso, el 2 de marzo fue operado por el médico Pedro Hansing y no pudo volver a jugar en el semestre. Así, realizó toda la pretemporada a la par del plantel, trabajó al 100% de sus condiciones físicas y fue titular en los tres amistosos que tuvo el equipo de Gallardo en Estados Unidos.

Luego, el 7 de julio el defensor central renovó su contrato hasta el 31 de diciembre de 2021. Cuando todo parecía encaminarse, solo pudo jugar dos partidos: fue titular en la caída 2-1 contra Colón –en el debut del torneo en el Monumental– y también en la derrota 2-1 con Godoy Cruz en Mendoza, la noche de la lesión. Aquel 9 de agosto sufrió una fractura en extremo distal del cúbito derecho sin desplazamiento y hasta el pasado 28 de septiembre quedó con la zona inmovilizada, sin el uso de un yeso. Aunque se venía entrenando con normalidad pese a la férula y siempre estuvo muy bien físicamente, recién hoy alcanza 12 días sin el vendaje en su brazo. Y volverá a jugar justo a dos meses de esa maldita caída.

Pinola cayó con su brazo extendido y se retiró lesionado Captura TV

En total, en toda la temporada pudo jugar solo seis encuentros y la inactividad se volvió un problema, ya que tanto contra Colón como contra Godoy Cruz se notó la falta de continuidad futbolística. Pese a eso, Pinola no baja los brazos. Exigente y profesional como pocos, en su cabeza el único objetivo que tiene por delante es volver a jugar y recuperar lentamente el nivel que lo llevó a ser un pilar indiscutido del fondo millonario y una de las voces de mando que posee el vestuario.

“Encuentro motivación en el fútbol porque me apasiona y me gusta. Me encanta compartir este desafío y esta aventura de competir con compañeros y amigos. Tengo ganas de ir por más logros, de seguir ayudando a los más jóvenes en este camino”, reconoció en julio en una entrevista con la LPF. “Después de la lesión contra Platense nunca se me pasó por la cabeza retirarme. Al contrario, era un lindo desafío personal: recuperarme y volver a ayudar a mis compañeros. Uno no puede renunciar y terminar su carrera de esa forma. Después de 20 años hay que saber retirarse a tiempo pero no así nomás, sino darle un lindo cierre. Por eso no me pongo plazos, aunque me preparo para el futuro”, agregó Pinola.

Javier Pinola sale lesionado durante el partido entre River y Platense. Fabián Marelli / LA NACION