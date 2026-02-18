Joaquín Freitas, la apuesta de Gallardo que sacó un penal de la galera y le dio alivio a River en la Copa Argentina

Cuando la preocupación crecía a medida que pasaban los minutos y se acercaba la definición por penales, tan esquiva —y temida— en diferentes momentos de la historia para River, una genialidad parecía perfilarse como el único atajo capaz de resolver el partido por un lugar en los 16avos de final de la Copa Argentina.

Entre la ineficacia ofensiva de los dirigidos por Marcelo Gallardo y la solidez defensiva de Ciudad de Bolívar, un club fundado por Marcelo Tinelli en 2002 para participar del vóley a nivel profesional y que recientemente tuvo su bautismo en la Primera Nacional ya consolidado como equipo de fútbol, el panorama era desalentador para los hinchas del Millonario en las tribunas del estadio Único La Pedrera, hasta que un futbolista frotó la lámpara. No fue Juan Fernando Quintero, autor del gol desde los doce pasos, sino un nombre que no estaba en los planes como héroe de la noche en Villa Mercedes: Joaquín Freitas, el juvenil de 19 años, responsable de generar la infracción que derivó en un grito con más cuota de desahogo que de alegría.

Así fue el penal que le cometieron a Freitas

LA JUGADA DEL PENAL PARA RIVER



A los 40' del segundo tiempo, Joaquín Freites hizo una enorme jugada, ingresó al área y Elías Martínez fue abajo provocando la infracción dentro del área que derivó en el 1-0 de Juan Fernando Quintero desde los 12 pasos. #CopaArgentinaporTyCSports pic.twitter.com/xExSTckIm4 — TyC Sports (@TyCSports) February 18, 2026

Formado en las divisiones inferiores de Acassuso, donde tuvo su debut oficial el 29 de mayo de 2023 jugando la Primera B Metropolitana frente a Chacarita Juniors, en la cancha de Deportivo Armenio, Freitas llegó a River en 2024 como una apuesta. La recomendación fue de Javier Pinola -por entonces ayudante de campo de Martín Demichelis- y conocedor de las cualidades del delantero porque su hijo, Luciano, era compañero suyo en las categorías formativas del conjunto de la Zona Norte bonaerense; allí, Freitas fue el máximo artillero de todas las divisiones juveniles del Ascenso en 2022, con 26 anotaciones.

Sin causar ruido ni ser noticia, a diferencia de otras jóvenes promesas que arriban al semillero de River con pasado en la primera división de otra institución, Freitas ratificó en cada práctica y en cada partido esa confianza que la institución de Núñez depositó en él. Le hizo un gol como visitante a Boca para que la Quinta rescatara un empate y el 11 de octubre de 2024 tuvo su recompensa al hacer su estreno ante Deportivo Riestra en la Reserva conducida por Marcelo Escudero.

Al año siguiente, Freitas no sólo se consolidó en la categoría previa al plantel profesional, sino que además, a fuerza de goles y asistencias, consiguió la oportunidad de ser convocado por el Muñeco, quien decidió que el atacante debutara en el 0-0 contra Vélez el 16 de noviembre de 2025 en Liniers, donde cumplió una labor correcta desde que sustituyó a Maximiliano Salas, a los 28 minutos de la segunda parte, con la camiseta número 44.

El día del debut, ante Vélez, donde reemplazó a Maximiliano Salas Marcos Brindicci - LA NACION

“Es una alegría inmensa debutar en este enorme club. No se compara con nada en la vida lo que me tocó vivir ayer y no hubiese sido posible sin el apoyo de mi familia, amigos y toda la gente que me banca y me desea el bien. También agradecerles a todas las personas que trabajan en el club, tanto acá en River como en Acassuso, por ayudarme a mejorar no sólo en lo futbolístico, sino también en lo humano. Ojalá sea el inicio de algo hermoso que está por venir”, escribió Freitas en su cuenta de Instagram, horas después del estreno.

Ocho días después, el delantero, que creció en las calles de San Fernando, formó parte de los relevos en la eliminación frente a Racing, pero el contexto no favoreció la posibilidad de que ingresara nuevamente. Parecía que Freitas iba a estar en la consideración del DT para la pretemporada, pero no fue así. Aunque el 22 de diciembre firmó su primer contrato como profesional hasta fines de 2028, con una cláusula de rescisión valuada en 100 millones de euros, quedó al margen de la puesta a punto dividida entre el predio de Ezeiza, San Martín de los Andes y Punta del Este.

El plantel de River, con el cheque tras vencer a Ciudad de Bolívar, por la Copa Argentina; Freitas, es el primero desde la izquierda Prensa Copa Argentina

Lejos de caer en un bajón anímico pronunciado que afectara su rendimiento, el joven nacido el 2 de diciembre de 2006 en la ciudad de Buenos Aires redobló sus esfuerzos. Realizó las tareas de preparación con la Reserva, formó parte de la concentración en las instalaciones de SETIA, e inmediatamente demostró que estaba para más: el pasado 5 de febrero, anotó el doblete para vencer 2-0 a Talleres, en River Camp, por la primera fecha del Torneo Proyección Apertura. Su registro en la categoría invitaba a la ilusión: 11 tantos y seis asistencias al cabo de 34 presentaciones, siendo titular en 25 de ellas.

La performance de Freitas no pasó inadvertida para Gallardo, que al igual que en noviembre pasado, lo citó ante la sequía de sus puntas del plantel profesional. No le tocó entrar ante Argentinos Juniors en La Paternal, pero sí tuvo una nueva oportunidad en San Luis. Con la casaca número 35, vacante cuando el brasileño Giorgio Costantini dejó de integrar el primer equipo para volver a la Reserva y continuar con una larga rehabilitación por la rotura de ligamento que sufrió en septiembre, el delantero entró por Salas, tal como sucedió en su debut.

A diferencia de lo ocurrido en el estadio José Amalfitani, la pelota le llegó con mayor frecuencia y él respondió a la altura de las exigencias. Además de que se acopló enseguida al circuito de juego, aportándole movilidad y precisión en cada pase, Freitas rompió el molde, pasó entre varios rivales, pisó el área y fue derribado por Elías Martínez, el 6 de Ciudad de Bolívar. Nicolás Ramírez señaló el punto penal y Quintero, a los 41 minutos del segundo tiempo, cambió la falta por el único gol de una noche que para River era más oscura de lo que indicaba el cielo y que sirvió para que el atacante de 19 años de edad justificara el cambio de MG.