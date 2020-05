Crédito: Conmebol

13 de mayo de 2020 • 09:22

Las redes sociales de FIFA no se quedan afuera en lo que ya es un clásico de la cuarentena : los vivos de Instagram. Así, combinan el poder de la red con el contacto con las grandes figuras del fútbol internacional y logran entrevistas que suelen atrapar a los fanáticos. Ayer fue el turno de Javier "Pupi" Zanetti , el ex lateral argentino que no dejó su marca en la selección y que hizo historia en Inter de Milán, su lugar en el mundo.

En diálogo con FIFA, Zanetti no solo habló de su presente -su día a día en una zona caliente del coronavirus en Italia-, sino que también repasó su histórico gol a Inglaterra en el Mundial de Francia 1998, sus grandes partidos, su relación con entrenadores de élite -contó el primer contacto con José Mourinho- y las grandes figuras a las que se enfrentó.

El gol a Inglaterra

Gol De Zanetti A Inglaterra | Mundial Francia 1998 01:47

Video

"Tengo la camiseta de ese Mundial, yo jugaba con la 22. Para mi significó mucho, era el primero, había mucha expectativa y era cumplir un sueño porque cuando uno juega en el barrio con sus amigos tiene la ilusión de jugar en Primera y después en la Selección. Llegar ahí, sentir que hay detrás nuestro un país que te está alentando fue muy importante para mi. Ese partido significa mucho, no solo por el gol, sino por el rival, lo que significa Inglaterra para nosotros. Terminó siendo una fiesta para nosotros, pero fue un partido eterno. precisamente el gol, no sé si mucha gente lo sabe , cuando empezamos el ciclo con Daniel Passarella esa era una jugada preparada pero que la hacía siempre Ariel Ortega y cuando llegamos al Mundial, Passarella dice 'Vamos a hacer la jugada y Javier vas a ir vos al punto de Ortega'. Y salió perfecta, cuando más lo necesitábamos".

Vinieron por Ortega, pero un VHS cambió la historia

"En mi cabeza estaba jugar en un equipo mas grande en Argentina antes de ir a Europa y la verdad que fue algo muy lindo. Cuando llegué al Inter me di cuenta que había encontrado mi lugar en el mundo. Los italianos que estaban acá (en Argentina) estaban viendo a Ortega y les mandaron un VHS de los Panamericanos en Mar del Pata de 1995. Cuando lo vieron, el hijo de Massimo Moratti, el presidente de Inter por entonces, dijo hay que comprar al numero 4".

El llamado de Mourinho (que lo sorprendió)

"Estaba en el aeropuerto de Roma y me sonó el teléfono. Era un número portugués. Lo agarré y era Mourinho. Me pidió perdón por su italiano, pero ya hablaba perfectamente. Me dijo que había firmado su contrato y que no podía esperar para empezar a trabajar con nosotros. Impresionante. Cuando colgué, le dije a mi mujer quien era y no se lo creía. Así se explica su clase. Es un gran entrenador, de gran capacidad, personalidad, un entrenador que no dejaba nada al azar. Él estaba atento a todos los detalles, gran motivador. A nosotros nos convenció de que podíamos ir por mas y lo logramos".

Con Mourinho, el Inter de Zanetti ganó dos Ligas además de una Copa de Italia y una Champions League, consiguiendo el primer triplete de la historia del fútbol italiano en la temporada 2009/10.

Coronavirus y cuarentena en Milán

"Estoy en mi casa, cerca de Milán, viviendo una situación lamentablemente difícil que de apoco va mejorando, tratando de tomar los recaudos necesarios, respetando las reglas y ojala que todo pueda volver a la normalidad dentro de poco. El fútbol no es prioridad en este momento, la salud es primordial. Estar con mis hijos todo el tiempo es una nueva experiencia para ellos y para nosotros, es un placer poder acompañarlos y aprender de lo que es la tecnología que todos los días nos da sorpresa".