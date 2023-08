escuchar

Jenni Hermoso negó que el beso con Luis Rubiales fuera consensuado y renunció a la selección de España junto a otras 80 jugadoras. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) llamó por la mañana a una asamblea extraordinaria en donde se había comunicado previamente que dejaría su cargo por la polémica en relación a sus acciones luego de que el seleccionado se consagrara campeón del Mundial femenino, pero su negativa despertó el repudio unánime por parte de las integrantes del plantel.

Luego de algunas horas de silencio, la volante de Pachuca de México se pronunció por primera vez a través de un comunicado de su sindicato, FUTPRO, donde dejó en claro su postura. “Quiero aclarar que en ningún momento consentí el beso que me propinó y en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho”, aseguró Hermoso según lo rescatado por el diario Marca, que también adelantó que 81 jugadoras, incluyendo gran parte de las campeonas mundiales, abandonarán el equipo nacional hasta que hayan cambios en la dirigencia.

55 jugadoras españolas, incluyendo 20 de las 23 campeonas del mundo, renunciaron a la selección FRANCK FIFE - AFP

La lista de las futbolistas que renuncian a la selección, que incluye las 23 integrantes del plantel campeón y algunas que ya se habían alejado por desacuerdos con el entrenador Jorge Vilda, fue publicada por FUTPRO, acompañada de otro fuerte comunicado: “Desde nuestro sindicato queremos remarcar que ninguna mujer debería verse en la necesidad de contestar ante las contundentes imágenes que todo el mundo ha visto y por supuesto, no se deberían ver involucradas en actitudes no consentidas. Las jugadoras de la selección española de fútbol, actuales campeonas del mundo, esperan respuestas contundentes de los poderes públicos para que no queden impunes acciones como las contenidas”.

Las jugadoras de la selección española de fútbol femenina, campeonas del mundo y otras futbolistas, en apoyo a Jenni Hermoso, manifiestan su firme condena ante conductas que han atentado contra la dignidad de las mujeres.

El comunicado queda abierto a las futbolistas que se quieran adherir

La primera vez que Hermoso se había pronunciado sobre el incidente fue cuando, horas después de la premiación en la que estalló la polémica, se expresó en una transmisión de Instagram desde el vestuario de las campeonas. Tanto sus compañeras como el chat de su cuenta le consultaron por el incidente, que en aquel momento ya había comenzado a trascender en las redes sociales, y posteriormente vio el video de la acción de nuevo. Su respuesta fue que no estuvo de acuerdo con el gesto, pero que no tuvo demasiado margen de maniobra para evitarlo: “No me ha gustado, ¿pero qué hago yo?”.

El momento en el que le enseñan a Jenni el vídeo "Pero y qué hago yo?"

“Pero y qué hago yo?” 🫠 pic.twitter.com/mJfRywaAUM — ALBA (@profitebol2) August 20, 2023

Tres días más tarde, la jugadora emitió un comunicado oficial dando a entender que exigiría acciones legales para esclarecer lo ocurrido: “Mi sindicato Futpro, en coordinación con mi agencia TMJ, se están encargando de defender mis intereses y ser los interlocutores sobre este asunto”, la cita el mensaje, que exige que se tomen “medidas ejemplares” contra Rubiales.

"Mi sindicato FUTPRO, en coordinación con mi agencia TMJ se están encargando de defender mis intereses y ser los interlocutores sobre este asunto." - Jenni Hermoso



Leer comunicado completo:https://t.co/MNY4yqLH7g#futpro #futfem pic.twitter.com/92SspR4FOt — FUTPRO (@futpro_es) August 23, 2023

Fue una semana vertiginosa para el fútbol español, que había llegado al éxtasis el fin de semana con la consagración de la selección femenina en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. El beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso durante la ceremonia de premiación desató un vendaval de críticas y repudios, y con el transcurrir de los días se fue conformando un frente sólido que acorraló al máximo dirigente.

Este viernes arrancó con un Luis Rubiales que realizó una vehemente alocución ante sus pares en la Asamblea Extraordinaria de la RFEF. Si algunos esperaban un gesto del dirigente, la situación fue totalmente contraria. Afirmó que el beso había sido consentido, apuntó contra funcionarios políticos de su país y contra el feminismo y gritó en varias oportunidades “¡No voy a dimitir!”. Quienes no estuvieron tan de acuerdo con sus palabras fueron varios de los integrantes de la RFEF, como por ejemplo Salvador Gomar, que ha cesado de su cargo como uno de los vicepresidentes de la RFEF luego de la reunión.

Casi en consonancia con el discurso de Rubiales, detonó una lluvia de cuestionamientos y repudios desde las redes sociales, sobre todo de figuras del universo del fútbol español. Iker Casillas, David De Gea, Héctor Bellerín y Alexia Putellas estallaron con tuits que condenaban al titular de la RFEF. Desde Francia, Luis Enrique fue uno de los pocos que alzó la voz para respaldar a Rubiales. Aunque evitó pronunciarse específicamente sobre el hecho en cuestión, el entrenador de PSG lo elogió como dirigente durante una conferencia de prensa previo al partido de este sábado ante Lens, por la Ligue 1. " Si tengo que hablar desde mi experiencia, su labor en la RFEF ha sido sobresaliente. Sobre los hechos recientes, él ha reconocido sus errores [lo dijo por el video grabado en la escala en Doha, luego de la consagración española en el Mundial] y no creo que tenga que dar opinión al respecto”, expresó el extécnico de Barcelona y la selección de España.

🤔🎙️ Luis Enrique, sobre Rubiales:



"Sobre los hechos recientes, él ha reconocido sus errores y no creo que tenga que dar opinión al respecto".



🧐 "Sobre los hechos recientes, él ha reconocido sus errores y no creo que tenga que dar opinión al respecto". pic.twitter.com/mOzhnqdSAx — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 25, 2023

Mientras tanto, el gobierno español no se ha quedado de brazos cruzados. Durante los últimos días distintos actores han criticado el accionar de Rubiales y habían advertido que si no renunciaba, se tomarían cartas en el asunto. Y así ocurrió luego del discurso del presidente de la RFEF.

Una de las aludidas en su discurso fue Irene Montero, ministra de Igualdad del gobierno español, muy crítica del dirigente durante toda esta semana. La funcionaria tuiteó: “El silencio no ha funcionado y tampoco funcionará desacreditar a la víctima, a sus redes de apoyo y a la demanda social feminista por la garantía del derecho a la libertad sexual. Solo sí es sí”, y luego publicó: “Rubiales busca su impunidad. Frente a ello, actúa Fiscalía y actúa el CSD para proteger a la jugadora, para decir no al machismo y para garantizar el derecho a la libertad sexual. Ahora más que nunca, Jenni Hermoso, no estás sola”.

En tanto, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Social, también se refirió con dureza al titular de la RFEF. “Lo que hemos visto hoy en la Asamblea de la Federación es inaceptable. El Gobierno debe actuar y tomar medidas urgentes: se acabó la impunidad para las acciones machistas. Rubiales no puede seguir en el cargo”, tuiteó la funcionaria.

El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha presentó una denuncia ante lo que considera que es una “falta muy grave” y pedirá la suspensión de Rubiales. “Suspenderemos de sus funciones en la presidencia al señor Rubiales”, dijo Víctor Francos, presidente del CSD. “Estamos en disposición de que esto sea el Me Too del fútbol español”, agregó.

