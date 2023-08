escuchar

Luis Rubiales finalmente dio la cara ante la Asamblea Extraordinaria convocada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a raíz del escándalo suscitado por su comportamiento tras la final en la que la selección española femenina se consagró en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. El titular de la RFEF, que sorprendió a todos con el beso en la boca que le dio a la futbolista Jenni Hermoso durante la premiación, afrontó a sus pares y advirtió que no piensa renunciar. Pese a las presiones oficiales, a las declaraciones de varios funcionarios del gobierno español -incluida la del presidente, Pedro Sánchez- y a la decisión de la FIFA de abrir un expediente para investigar el hecho, Rubiales esgrimió que el beso “fue consentido” y que todo se trata de una maniobra para condenarlo socialmente. También explicó -y justificó- los gestos que realizó en el palco oficial del estadio tras el final del partido, en el que se tomó los genitales y realizó gestos obscenos.

“Este es el órgano que me eligió y el órgano ante el que debo dar explicaciones. Quiero dar las gracias a todos por los mensajes de apoyo que me habéis enviado, han sido muchísimos mensajes los que he recibido”, comenzó Rubiales su alocución.

Luis Rubiales, durante su alocución en la Asamblea Extraordinaria de la RFEF

“Quiero pedir perdón por un hecho que ocurrió en el Palco. Voy a explicarlo mirando a Jorge Vilda [el entrenador del seleccionado femenino de España]. Hemos pasado mucho, te han querido hacer a ti lo mismo que ahora me están haciendo a mi, están tratando de crear un discurso falsa y convertirlo en verdad. Me emocioné mucho cuando tras ganar el Mundial te giraste y me lo dedicaste. Ahí hice el gesto de ‘ole tus huevos’, le pido perdón a la su Majestad la Reina, nunca me he comportado así en un Palco. No me justifico, perdón”.

Con traje oscuro y camisa blanca, Rubiales enfrentó a sus pares y siguió con un discurso firme y duro: “Quiero dar mi explicación sobre el pico, más que un beso, fue un pico. El deseo que podía tener dando ese beso era el mismo deseo que podría tener dándole un beso a mi hija, aquí no había dominio. Fue espontáneo, mutuo y consentido. Fue consentido. Tengo una gran relación con todas las jugadoras y tuvimos momentos muy cariñosos en esta concentración. En el momento en el que apareció Jenni ella me levantó del suelo y al dejarme nos abrazamos y yo le dije olvídate del penalti, has estado fantástica en este Mundial y ella me dijo eres un crack, yo le dije ¿un piquito? y sucedió. El comunicado no lo termino de entender. Aquí no se está tratando de hacer justicia, se está haciendo un asesinato social.”

📺TV en DIRECTO | Luis Rubiales: "Toda la gente lo comprende, aunque se esté vendiendo otra cosa en muchos medios, tanto los dominados por el señor Tebas como los que rinden pleitesía al falso feminismo, una gran lacra en este país" https://t.co/9weWB3Dhye pic.twitter.com/GxPPflJ84r — EL PAÍS (@el_pais) August 25, 2023

Rubiales ser refirió a una supuesta persecución en su contra, cuestionó al feminismo y acusó a varios de los políticos que opinaron sobre el tema durante estos días. “Desde hace cinco años van a por mi con todo. Denuncias, querellas y peticiones de inhabilitación. El falso feminismo no busca la verdad, busca ponerse la medalla y pensar que estamos avanzando. No les importan las personas. Políticos (Yolanda Díaz, Echenique, Montero...) se han referido a esta acción como violencia sexual, sin consentimiento, agredir... Esas personas están tratando de asesinarme publicamente y me voy a defender como todo español, en los juzgados. Voy a emprender acciones contra estas personas”.

También le apuntó al presidente de LaLiga, Javier Tebas: “Toda la gente lo comprende, aunque se esté vendiendo otra cosa en muchos medios, tanto los dominados por el señor Tebas como los que rinden pleitesía al falso feminismo, una gran lacra en este país”

Y finalmente, sentó su posición y aseguró que no renunciará: “Ha llegado el momento de decir algo. Me he equivocado y no era el momento de hacer ese gesto. ¿Es tan grave como para que yo me vaya, habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español? ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Les voy a decir algo: ¡No voy a dimitir!”, y lo repitió otras tres veces con vehemencia: “¡No voy a dimitir! Digo yo, ¿qué es lo que he hecho? ¿Un pico consentido es para sacarme de aquí? Voy a luchar hasta el final”.

Muy efusivo, Luis Rubiales también celebró cargando al hombro a la jugadora Athenea del Castillo Beivide DAVID GRAY - AFP

