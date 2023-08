escuchar

Poco antes de que Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), anunciaba en una asamblea extraordinaria que no renunciaría al cargo luego de la polémica generada por su beso a Jenni Hermoso y sus actos consecuentes luego de que la selección española ganara el Mundial femenino, la jugadora se mostró junto a otras integrantes del plantel disfrutando de sus vacaciones en Ibiza, como parte de los festejos del campeonato del mundo.

Imágenes desde el lugar muestran a la volante del Pachuca de México junto a Misa Rodríguez, Salma Paralluelo y la actual Balón de Oro Alexia Putellas disfrutando de un día de descanso sobre un yate algunos metros mar adentro, en la popular ciudad costera del sur español. En el viaje estuvieron acompañadas por algunas de sus amigas por fuera del ambiente del fútbol, y se las vio tomando sol y divirtiéndose mientras intentaban mantener el equilibrio sobre una tabla.

Paralluelo, Hermoso, Rodríguez y Putellas durante sus vacaciones en Ibiza Europa Press Entertainment - Europa Press

Aunque Hermoso aún no se pronunció en relación a las nuevas declaraciones de Rubiales, que aseguró que el beso fue “espontáneo, mutuo y consentido” y al que comparó con un gesto hacia su hija, recibió el apoyo unánime de sus compañeras, incluyendo el de Rodríguez y Putellas, presentes junto a ella en Ibiza: “Contigo más que nunca, basta de mentiras, no estás sola. Y por no comentar lo de todas esas personas que aplaudieron”, aseguró la arquera en relación a las ovaciones que los seleccionadores Jorge Vilda y Luis de la Fuente dedicaron al presidente; por su parte la delantera se expresó en la misma vena: “Esto es inaceptable. Se acabó. Contigo compañera”.

🚨Siguen pronunciándose jugadoras contra Rubiales y a favor de Jennifer hermoso:



👉🏻Aitana Bonmatí, María Pérez, Patri Guijarro, Mariona Caldentey, Nerea Eizagirre, Alba Redondo, Maitetxu y Maitane López.



‼️Se acabó pic.twitter.com/HahqQTCc6K — Gerard Lorente (@gerlocom) August 25, 2023

Qué dijo Hermoso sobre el beso

Hermoso sí había dejado clara su postura con respecto al incidente cuando, horas después de la premiación en la que estalló la polémica, se expresó en una transmisión de Instagram desde el vestuario de las campeonas. Tanto sus compañeras como el chat de su cuenta le consultaron por el incidente, que en aquel momento ya había comenzado a trascender en las redes sociales, y posteriormente vio el video de la acción de nuevo. Su respuesta fue que no estuvo de acuerdo con el gesto, pero que no tuvo demasiado margen de maniobra para evitarlo: “No me ha gustado, ¿pero qué hago yo?”.

El momento en el que le enseñan a Jenni el vídeo

“Pero y qué hago yo?” 🫠 pic.twitter.com/mJfRywaAUM — ALBA (@profitebol2) August 20, 2023

Tres días más tarde, la jugadora emitió un comunicado oficial dando a entender que exigiría acciones legales para esclarecer lo ocurrido: “Mi sindicato Futpro, en coordinación con mi agencia TMJ, se están encargando de defender mis intereses y ser los interlocutores sobre este asunto”, la cita el mensaje, que exige que se tomen “medidas ejemplares” contra Rubiales.

“Mi sindicato FUTPRO, en coordinación con mi agencia TMJ se están encargando de defender mis intereses y ser los interlocutores sobre este asunto.” @Jennihermoso



Leer comunicado completo:https://t.co/MNY4yqLH7g#futpro #futfem pic.twitter.com/92SspR4FOt — FUTPRO (@futpro_es) August 23, 2023

Repercusiones de Rubiales

Las reacciones en las redes sociales por fuera del plantel no se hicieron esperar. Una de las aludidas en su discurso fue Irene Montero, ministra de Igualdad del gobierno español, muy crítica del dirigente durante toda esta semana. La funcionaria tuiteó: “El silencio no ha funcionado y tampoco funcionará desacreditar a la víctima, a sus redes de apoyo y a la demanda social feminista por la garantía del derecho a la libertad sexual. Solo sí es sí”; luego publicó: “Rubiales busca su impunidad. Frente a ello, actúa Fiscalía y actúa el CSD para proteger a la jugadora, para decir no al machismo y para garantizar el derecho a la libertad sexual. Ahora más que nunca, Jenni Hermoso, no estás sola”.

Jennifer Hermoso Europa Press Entertainment - Europa Press

En tanto, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Social, también se refirió con dureza al titular de la RFEF. “Lo que hemos visto hoy en la Asamblea de la Federación es inaceptable. El Gobierno debe actuar y tomar medidas urgentes: se acabó la impunidad para las acciones machistas. Rubiales no puede seguir en el cargo”, escribió la funcionaria.

Tendríamos que estar estos 5 días hablando de nuestras chicas! De la alegría que nos dieron a todos! De presumir de un título que no teníamos en el fútbol femenino pero… — Iker Casillas (@IkerCasillas) August 25, 2023

Otros actores del fútbol se expresaron vía Twitter. Por ejemplo, el exarquero de Real Madrid Iker Casillas, que afirmó: “¡Tendríamos que estar estos 5 días hablando de nuestras chicas! ¡De la alegría que nos dieron a todos! De presumir de un título que no teníamos en el fútbol femenino pero…”.

Alexia Putellas y Misa Rodriguez Europa Press Entertainment - Europa Press

También el delantero de Betis Borja Iglesias tuiteó con ironía. “Estoy flipando” dijo primero y luego fue contundente: “Vestir la camiseta de la Selección Española es de lo más grande que me ha pasado en mi carrera. No sé si en algún momento volveré a ser una opción, pero he tomado la decisión de no volver a la Selección hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes”. Por su parte, David de Gea, arquero del seleccionado masculino de España, realizó un sugerente posteo: “Me sangran los oídos”.

Vestir la camiseta de la Selección Española es de lo más grande que me ha pasado en mi carrera. No sé si en algún momento volveré a ser una opción, pero he tomado la decisión de no volver a la Selección hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes. — Borja Iglesias (@BorjaIglesias9) August 25, 2023

Héctor Bellerín, actual futbolista de Betis y ex de Arsenal (Inglaterra) y Barcelona, fue otro de los que se sumó a la ola de críticas al máximo dirigente del fútbol español. “Es de auténtica vergüenza lo que está pasando. Representar a nuestro país con esa vulgaridad, tergiversar declaraciones de la víctima y encima tener el coraje de culpabilizarla a ella pasando a victimizarse por haber cometido un abuso”, señaló el deportista.

Salma Paralluelo, Jennifer Hermoso, Misa Rodriguez y Alexia Putellas Europa Press Entertainment - Europa Press

Rubiales, sin embargo, cuenta con un abogado defensor impensado: Luis Enrique, exentrenador de la selección española y actual DT de PSG. “Si tengo que hablar desde mi experiencia, su labor en la RFEF ha sido sobresaliente. Sobre los hechos recientes, él ha reconocido sus errores (lo dijo por el video grabado en la escala en Doha, luego de la consagración española en el Mundial) y no creo que tenga que dar opinión al respecto”.

🤔🎙️ Luis Enrique, sobre Rubiales:



🇪🇦"Si tengo que hablar desde mi experiencia, su labor en la RFEF ha sido sobresaliente".



🧐 "Sobre los hechos recientes, él ha reconocido sus errores y no creo que tenga que dar opinión al respecto". pic.twitter.com/mOzhnqdSAx — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 25, 2023

