Mientras Luis Rubiales hablaba ante la Asamblea de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar. Una de las aludidas en su discurso fue Irene Montero, ministra de Igualdad del gobierno español, muy crítica del dirigente durante toda esta semana. La funcionaria tuiteó: “El silencio no ha funcionado y tampoco funcionará desacreditar a la víctima, a sus redes de apoyo y a la demanda social feminista por la garantía del derecho a la libertad sexual. Solo sí es sí”, y luego publicó: “ Rubiales busca su impunidad . Frente a ello, actúa Fiscalía y actúa el CSD para proteger a la jugadora, para decir no al machismo y para garantizar el derecho a la libertad sexual. Ahora más que nunca, Jenni Hermoso, no estás sola”.

En tanto, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Social, también se refirió con dureza al titular de la RFEF. “ Lo que hemos visto hoy en la Asamblea de la Federación es inaceptable . El Gobierno debe actuar y tomar medidas urgentes: se acabó la impunidad para las acciones machistas. Rubiales no puede seguir en el cargo”, tuiteó la funcionaria.

Tendríamos que estar estos 5 días hablando de nuestras chicas! De la alegría que nos dieron a todos! De presumir de un título que no teníamos en el fútbol femenino pero… — Iker Casillas (@IkerCasillas) August 25, 2023

Otros actores del fútbol se expresaron vía Twitter. Por ejemplo, el exarquero de Real Madrid Iker Casillas, que escribió: “Tendríamos que estar estos 5 días hablando de nuestras chicas! De la alegría que nos dieron a todos! De presumir de un título que no teníamos en el fútbol femenino pero… ”

También el delantero de Betis Borja Iglesias tuiteó con ironía “Estoy flipando”, y luego fue contundente: “Vestir la camiseta de la Selección Española es de lo más grande que me ha pasado en mi carrera. No sé si en algún momento volveré a ser una opción, pero he tomado la decisión de no volver a la Selección hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes ”. Por su parte, David de Gea, arquero del seleccionado masculino de España, realizó un sugerente posteo: “Me sangran los oídos”.

Me sangran los oídos 🎪🎭 — David de Gea (@D_DeGea) August 25, 2023

La futbolista Alexia Putellas, doble ganadora del Balón de Oro y del Premio The Best, de la FIFA, también dijo lo suyo en redes sociales, donde escribió para apoyar a su compañera Jenni Hermoso: “ Esto es inaceptable. Se acabó . Contigo, compañera Jenni Hermoso”. El Espanyol de Barcelona, donde también jugó Putellas antes de irse a Levante (primero) y a Barcelona, su actual club, también fustigó al todavía presidente de la RFEF. “El club quiere mostrar su condena y rechazo por la manera de proceder del máximo cargo ejecutivo de la RFEF, así como por sus explicaciones y declaraciones efectuadas en el día de hoy”, reza el texto. Y agrega: “En ese sentido, las imágenes que se vieron durante la celebración del Campeonato del Mundo de la FIFA logrado por la Selección Nacional Femenina son inaceptables e impropias y, una vez escuchadas las explicaciones al respecto de las mismas, nos mueven a exigir la inmediata destitución o cese del Presidente por parte de los organismos habilitados para ello ”, completa el club catalán.

Esto es inaceptable. Se acabó. Contigo compañera @Jennihermoso — Alexia Putellas (@alexiaputellas) August 25, 2023

Héctor Bellerín, actual futbolista de Betis y ex de Arsenal (Inglaterra) y Barcelona, también se sumó a la ola de críticas al máximo dirigente del fútbol español. “ Es de auténtica vergüenza lo que está pasando. Representar a nuestro país con esa vulgaridad, tergiversar declaraciones de la víctima y encima tener el coraje de culpabilizarla a ella pasando a victimizarse por haber cometido un abuso”, señaló el deportista.

A Rubiales, sin embargo, le salió un abogado defensor impensado: Luis Enrique, ex entrenador de la selección española y actual DT de PSG. " Si tengo que hablar desde mi experiencia, su labor en la RFEF ha sido sobresaliente . Sobre los hechos recientes, él ha reconocido sus errores (lo dijo por el video grabado en la escala en Doha, luego de la consagración española en el Mundial) y no creo que tenga que dar opinión al respecto”.

El gobierno español cierra el cerco sobre Rubiales

El diario El País informa este viernes que el gobierno español, encabezado por Pedro Sánchez, tiene previsto iniciar “este mismo viernes” los trámites burocráticos “que deberían llevar a la suspensión de Rubiales”. En este sentido, el periódico confirma que el gobierno ya se mueve para sacarse de encima al máximo dirigente del fútbol español y minimizar el daño reputacional. Al respecto, el diario del Grupo Prisa cuenta la hoja de ruta que tendrá el operativo para destituir al presidente de la RFEF: “El Consejo Superior de Deportes enviará a toda velocidad al Tribunal Administrativo del Deporte las denuncias contra Rubiales para que empiecen a tramitarse, y eso debería llevar a la suspensión del presidente de la federación. Basta con que el TAD admita el expediente del CSD por falta grave con efectos de suspensión. En ese momento, que podría llegar este mismo lunes, el CSD puede suspender a Rubiales, que quedaría relevado automáticamente y sus funciones las ejercería uno de sus vicepresidentes. A partir de ahí habría que convocar nuevas elecciones ”.

