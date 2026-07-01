Joan Laporta, el presidente de Barcelona, aseguró que la oferta por Julián Alvarez “no es ilimitada en el tiempo”

Joan Laporta, el presidente de Barcelona, llevaba un tiempo sin hacer declaraciones públicas. En su reaparición ante los medios periodísticos, el mandamás del club catalán se refirió, con contundencia, a uno de los asuntos futbolísticos periféricos al Mundial: el futuro del delantero argentino Julián Alvarez, que ya manifestó su intención de emigrar de Atlético de Madrid.

“Julián no habló del Barça, daba la idea de cambiar de club. Siempre ha estado en la órbita del Barça, desde antes de ir al Manchester City, pero entonces no podíamos hacer frente a la operación", expresó Laporta, de pasado conflictivo con Lionel Messi.

Julián Alvarez en uno de los entrenamientos de la selección argentina durante el Mundial Aníbal Greco / Enviado Especial - La Nación

Y amplió, sin vueltas y mostrando la postura del club: “He hablado con el Atlético y Deco [actual director deportivo de Barcelona] le hizo una oferta, sabemos que él quiere venir. Con todo el respeto, les dijimos que tenían una oferta, nos dijeron que no querían vender porque no tenían alternativa, la mantendremos el tiempo que consideremos, pero no estaremos a expensas de lo que nos pueda decir el Atlético. Saben de nuestra voluntad y si lo quieren hacer, perfecto. El tema es este. La oferta no es ilimitada en el tiempo”.

El máximo dirigente de Barcelona, además, dijo no entender la denuncia de Atlético de Madrid ante la FIFA por los contactos que el club catalán realizó con el entorno del atacante cordobés de la selección argentina. “No sabemos a que responde su estrategia, hemos hecho muchas operaciones con el Atlético sin problemas. Esta quizá es más sensible. Es honrosa, estamos haciendo un esfuerzo importante con una oferta que mantendremos hasta que consideremos. Espero que recapacite y acepte la oferta. Si no lo hacen, veremos que hacemos. Lo de ir a UEFA y FIFA no sé a que viene. Hay gente allí con ganas de liarla“.

Joan Laporta fue reelegido como presidente de Barcelona en marzo pasado Joan Monfort - AP

Vale recordar que tras la victoria de la Argentina ante Austria, en Dallas, el delantero desató un conflicto inesperado al enfrentar los micrófonos y sentenciar sobre su futuro: “No sé qué va a pasar. Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el distraído. Trato de ser una persona honesta, yo hablé con gente del club, con los que debía hablar. Lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño”.

La Araña tiene contrato con Atlético de Madrid hasta el 30 de junio de 2030, sin embargo quiere marcharse del proyecto deportivo que tiene a Diego Cholo Simeone como conductor. Después de dos temporadas completas en el club colchonero sin ganar títulos, Alvarez se siente estancado allí y pretende ser transferido. Muchos afirman que el deseo de Alvarez es ir a Barcelona.

Julián Alvarez tiene contrato con Atlético de Madrid pero quiere emigrar a Barcelona en el próximo mercado Manu Fernández - AP

La declaración de Julián cayó mal en el corazón de Atlético de Madrid. Esa noche se empezaron a viralizar videos de hinchas del Aleti prendiendo fuego las camisetas del argentino, con el número 19. La dirigencia del club colchonero se molestó porque entendió que Alvarez actuó así ante los micrófonos por sugerencia de Barcelona y del representante, Fernando Hidalgo. Se cree que Barcelona podría estirarse hasta cien millones de euros. Pero Julián está blindado: el Aleti le colocó una cláusula de rescisión de 500 millones de euros.