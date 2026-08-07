Joaquín Correa volvió a Estudiantes después de 12 años: los obstáculos que demoraron su regreso y cómo llega

Joaquín Correa volvió al lugar donde comenzó todo. Después de más de 12 años y una carrera que lo llevó por algunos de los principales campeonatos de Europa, el delantero de 31 años fue presentado este viernes como nuevo refuerzo de Estudiantes de la Plata. El regreso, que dependía de dos situaciones que se resolvieron en las últimas horas —la inhibición que pesaba sobre el club y su desvinculación de Botafogo—, ya es una realidad: el Tucu llegó a City Bell, firmó su contrato y dejó su primer mensaje para los hinchas.

“Quiero agradecer a toda la familia Pincha por los mensajes de ahora y de todo este tiempo. En este camino me sentí muy acompañado por ustedes, que siempre me brindaron cariño y afecto”, expresó Correa después de que Estudiantes oficializara su incorporación. El atacante, que utilizará la camiseta número 32, regresó al fútbol de la Argentina luego de su última experiencia en Brasil.

El acuerdo se destrabó después de unos días en los que la posibilidad de su vuelta estuvo condicionada por dos cuestiones. La primera correspondía a Estudiantes: desde marzo, una sanción de la FIFA le impedía incorporar futbolistas durante tres mercados de pases por una deuda vinculada con la llegada de Facundo Farías, procedente de Inter Miami.

La institución acreditó el pago pendiente y este jueves comunicó que el organismo había dejado sin efecto la medida. “El Club Estudiantes de La Plata informa que, tras la acreditación del pago correspondiente al pase del jugador Facundo Farías, procedente del Inter Miami CF, tal como fue comunicado el pasado lunes, la FIFA ha dejado sin efecto la sanción que pesaba sobre la institución desde marzo”, informó.

Con esa situación solucionada, todavía restaba resolver la salida de Correa de Botafogo, donde tenía contrato. Las negociaciones entre las partes permitieron completar el segundo paso necesario para concretar una operación que terminó con el delantero otra vez en el club en el que se formó. Según la información publicada durante las tratativas, el acuerdo contempla un préstamo por dos años y, una vez concluido ese vínculo, el futbolista quedará en condiciones de continuar como agente libre.

Correa deja Botafogo tras dos temporadas Lindsey Wasson - AP

El regreso cierra un recorrido de más de una década fuera de La Plata. Correa disputó 65 partidos en la primera división de Estudiantes antes de partir hacia Europa con apenas 20 años. Sampdoria fue su primer destino y allí jugó 31 encuentros y convirtió tres goles. Después pasó a Sevilla, donde alcanzó 15 tantos y diez asistencias en 73 presentaciones y comenzó a tener participación en las principales competencias internacionales.

Su rendimiento en España también le abrió las puertas de la selección argentina. Tras esa etapa, regresó a Italia y atravesó uno de los períodos más importantes de su carrera. En Lazio sumó 117 partidos, 30 goles y 18 asistencias, mientras que en Inter registró 99 encuentros, 12 tantos y nueve pases de gol. Con este último llegó a la final de la Champions League de 2023, en la que cayó ante Manchester City.

Joaquín Correa festeja un gol con Inter en San Siro, por la Champions League Luca Bruno - AP

Entre ambas experiencias también construyó un palmarés destacado: conquistó tres Copas Italia y tres Supercopas de Italia, una de cada una con Lazio. Su paso por Olympique de Marsella, en cambio, resultó menos productivo desde lo individual: disputó 19 encuentros y no convirtió. Durante este último periodo acumuló distintas lesiones que lo marginaron de varios encuentros.

Correa también integró una etapa trascendente de la selección argentina. Jugó apenas 19 partidos, marcó cuatro goles y formó parte del plantel que conquistó la Copa América 2021 y la Finalissima 2022. Una lesión de último momento lo dejó afuera del Mundial de Qatar 2022, pese a que inicialmente había integrado la nómina elegida por Lionel Scaloni.

Joaquín Correa con la Copa América, junto a Lionel Messi, Sergio Kun Agüero y Ángel Di María

En total, durante sus más de 12 años lejos del club platense, acumuló 380 partidos, 64 goles y 42 asistencias a nivel de clubes, además de siete títulos, de acuerdo con las estadísticas consignadas sobre su trayectoria en el exterior. Ahora intentará abrir una segunda etapa en el lugar desde el que había partido hacia Europa. Y con los octavos de la Copa Libertadores por delante, ante Universidad Católica.

Baltasar Rodríguez, el otro refuerzo de Estudiantes

La llegada de Correa no fue la única llegada en las últimas horas en Estudiantes. Baltasar Rodríguez quedó a un paso de convertirse en otro refuerzo para Alexander Medina: este viernes estuvo en La Plata, se realizó la revisión médica y pasó por el country de City Bell. Si no surge ningún inconveniente, solo resta la firma de su contrato.

El mediocampista de 23 años había regresado a Racing después de su préstamo en Inter Miami y, pese a que hace menos de un mes renovó su vínculo con el club de Avellaneda, manifestó su intención de salir. Incluso se bajó del partido frente a Tigre, por la tercera fecha del Torneo Clausura, una decisión por la que recibió una multa económica.

Estudiantes avanzó finalmente por Rodríguez y acordó la compra del 50% de su ficha. Así, después de resolver la inhibición que le impedía incorporar, el club aceleró en el mercado: mientras Correa ya fue presentado y comenzó formalmente su segunda etapa en City Bell, el volante espera completar los últimos pasos para transformarse en otra de las caras nuevas del plantel.