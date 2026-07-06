Jordan Pickford sostuvo a Inglaterra en el estadio Azteca, se sacó una doble espina mexicana y alcanzó un récord

Thomas Tuchel, entrenador del seleccionado de Inglaterra, hasta el día previo al octavo de final de Mundial contra México, sostuvo que sería “imposible adaptarnos a la altura”. Vaya si lo hicieron. A la hora de ir a buscar la ventaja, ampliarla e, incluso, cuando el hombre de menos -Jarell Quansah fue expulsado- le quitó la vergüenza de entregarse al sufrimiento hasta el pitazo final. Jude Bellingham comandó la pausa, pero en aquellos momentos de asedio mexicano fue el arquero Jordan Pickford el que empujó con confianza: sostuvo los embates, alcanzó un récord nacional y se desahogó por más de una espina.

El momento del manotazo arriesgado sobre la línea, cacheteándola al estilo vóleibol, pero evitando lo que era el primer gol de México y ganándole el primer duelo a Raúl Jiménez. Silvia Izquierdo - AP

En un tiempo debió lucirse; en el otro, saltar más que compañeros y rivales. En los 45 minutos iniciales fueron clave sus dos voladas que evitaron goles de Raúl Jiménez, que metió dos cabezazos tentados de red. El detalle, además, fueron los momentos en los que intercedió con personalidad.

Al minuto 15, el primer testazo se direccionó pegado a su palo izquierdo. Una pelota complicada por picar apenas unos centímetros por delante de la línea de gol, más allá de estar bien ubicado. Aunque Pickford, muchas veces, se caracteriza por ser una especie de showman que intenta magnificar lo simple. A veces, se excede y le sale mal, lo que genera las muchas críticas que suele recibir en Everton, club inglés en el que ataja desde hace nueve años. En este caso, logró su cometido: cuando parecía más simple estirar ambos brazos y despejar a un costado, optó solo la mano zurda para manotearla sobre el pique. Peligroso, pero una reacción eficaz.

¡ENORME MANOTAZO DE PICKFORD PARA EVITAR EL GOL DE JIMÉNEZ! México avisa en el arranque…



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Los Tres Leones, de lo contrario, podrían haber empezado debajo en el tanteador. Pasó el tiempo, llegó el doblete fugaz de Bellingham, pero también la volea furiosa de Julián Quiñonez dentro del área con la que México descontó rápido. Un final de primer tiempo de nervios para los europeos. No para su arquero, de 32 años.

Debía estar despierto y no falló: en el segundo minuto de adición, Jiménez volvió a conectar un cabezazo que, esta vez, viajó alto, con deseos de acercarse al ángulo superior derecho del 1. No era momento de show, sino de ser espectacular: voló y, a mano cambiada, la desvió al córner.

Descomunal atajada: Pickford evitó sobre el cierre del primer tiempo la igualdad mexicana con un vuelo a mano cambiada que le subió la confianza, le dio tranquilidad a su equipo y frustró más a Jiménez. Moises Castillo - AP

El combinado británico, entonces, se fue ganador al descanso, pero también consciente de que habría más por defender. Máxime, cuando a los ocho minutos se quedó con diez. Contrariamente, enseguida ampliaría la ventaja por el penal de Harry Kane, pero Pickford, a los 24 minutos, se volvería a topar con el centrodelantero local, ahora a doce pasos de distancia. Con un desafío por delante: atacante de Fulham pero perteneciente a Wolverhampton, Jiménez es quien más goles le convirtió por Premier League, con seis en doce cruces.

No pudo atajárselo, pero la espina ya estaba desprendida con la importancia de sus apariciones en el primer tiempo. El anfitrión no lo exigió de igual manera, pero los minutos del complemento lo llevaron a invadir el área con centros. Ahí estuvo su segunda tarea, descolgarlos. En muchos de ellos salió con determinación para puñetear y alejar el peligro. Transmitió a sus compañeros una moral elevada y, con repetidas intercepciones, sostuvo el arco inglés hasta el silbatazo final.

Jordan Pickford, tras las intercepciones del primer tiempo, se hizo fuerte en las alturas durante el complemento para alejar las búsquedas aéreas de México. Natacha Pisarenko - AP

Fue el sostén para que su selección esté en cuartos de final. Tuvo una doble revancha, si se quiere. Además de ganarle el duelo al 9 rival, se dio un gusto en suelo mexicano tras un lejano blooper ocurrido en Pachuca. En 2011, atajando para el Sub 17 en el Mundial de la categoría, fue el culpable del empate in extremis de Canadá, por la fase de grupos. Un pelotazo del arquero rival llegó al área, picó entre los jugadores y lo encontró a Pickford algo adelantado, por lo que su estirada resultó inútil para evitar que lo sobrepasara.

🔙 La última vez que Pickford, portero de Inglaterra visitó México…



😎 Se comió este gol de parte del arquero de Canadá en la gloriosa cancha del Estadio Hidalgo.



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En el mítico estadio Azteca llegó a los 17 encuentros disputados en Mundiales e igualó a Peter Shilton -participó en España 1982, México 1986 e Italia 1990- como los arqueros que más veces defendieron el arco inglés en la cita mundialista. Pickford lo alcanzó por Rusia 2018, Qatar 2022 y la presente edición. Al avanzar una instancia más, se garantizó superarlo ante Noruega, el próximo sábado.

Alan Shearer, exgoleador de Inglaterra, se pronunció desde el lugar de los hechos: “Pickford tuvo un partido brillante. Soy su mayor crítico, pero el rendimiento de esta noche fue perfecto: mostró gran confianza y esto puede llevarlos adelante”, lo elogió.

La mejor manera de igualar a Peter Shilton como el arquero que más veces atajó para Inglaterra en Mundiales: frente a Noruega, en cuartos, lo superará y se transformará en el máximo, con 18 encuentros. CARL DE SOUZA - AFP

Constantemente mirado de reojo, Inglaterra se aferra a un Jordan Pickford preparado para las batallas más exigentes, persiguiendo el sueño de la segunda estrella.