Jordania vs. Argelia, Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Jordania y Argelia correspondiente al grupo J del Mundial 2026 se disputará el martes 23 de junio a las 00.00 h en el San Francisco Bay Area Stadium, ubicado en Santa Clara, California.

El momento de los equipos

Ambos seleccionados llegan al compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras un debut complejo en la competencia. Jordania arriba al duelo tras caer 3-1 ante Austria en su presentación inicial. Por su parte, Argelia llega de perder por 3-0 frente a Argentina en la primera jornada del grupo.

Números que anticipan el duelo

El enfrentamiento presenta un desafío importante para ambos conjuntos, que buscarán ajustar su funcionamiento defensivo tras los goles recibidos en el debut. La estadística reciente muestra una tendencia de dificultad para sumar puntos en el arranque del certamen, por lo que el duelo en Santa Clara resulta fundamental para las aspiraciones de ambos en la zona.

Lo que está en juego

El resultado de este partido es determinante para las pretensiones de Jordania y Argelia de mantenerse con posibilidades de avanzar a la siguiente etapa. Tras las derrotas en la primera jornada, ambos equipos necesitan imperiosamente sumar unidades para no quedar relegados en la parte baja de la tabla de posiciones del grupo J.