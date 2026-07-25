Jordy Caicedo, el goleador que Ecuador no aprovechó en el Mundial y sigue en llamas en Huracán

A Huracán le costó inflar la red de uno de los arcos del Tomás Adolfo Ducó, pero lo mereció. En el debut ante Banfield, por el Torneo Clausura 2026, las constantes intervenciones del arquero Facundo Sanguinetti parecían ir poniéndole el candado al resultado, hasta que apareció el goleador en el que en Parque de los Patricios siempre confían, el mismo que Sebastián Beccacece decidió utilizar en el Mundial sólo para correr detrás de las urgencias (sólo sumó un puñado de minutos en los cuatro partidos). Jordy Caicedo volvió a ser esencial, como en el Apertura pasado, y le permitió a su equipo iniciar el segundo semestre con el pie derecho.

Tal como sucedió con su compañero de selección, el argentino nacionalizado ecuatoriano Hernán Galíndez, el delantero fue titular en el equipo que dirige Diego Martínez luego de diez días de vacaciones, que se activaron tras la eliminación de Ecuador en el Mundial, y de sumarse a los trabajos quemeros a solo 11 días de este estreno por el campeonato. Lejos de pretender algún descanso adicional, Jordy, de 28 años, tiene ganas de mayor acción, protagonismo y crecimiento. Quizás, para potenciar sus virtudes y empezar a moldear la revancha que ya sueña tener en el Mundial de 2030.

Jordy Caicedo, con la camiseta de la selección de Ecuador, durante el partido ante México, en el Mundial 2026 @jordy_caicedo_oficial_

Este viernes se reencontró con el gol. Incluso, con el fútbol. El 9 extrañaba formar parte de un encuentro de principio a fin o, al menos, con la tranquilidad de la titularidad. Y no tardó en reflejarlo. Cuando sus compañeros chocaron una y otra vez con los achiques y hasta las piernas del arquero del Taladro, el “Toro” se diferenció de su marcador al mirar en todo momento el viaje de la pelota que se desprendió de un tiro de esquina. A los 20 minutos, entonces, controló estirando la pierna derecha y, pese a los agarrones, se acomodó rápido para un fuerte remate que se filtró entre las piernas de Sanguinetti.

Aportó el único tanto de la noche, como sucedió en varias de las jornadas del Torneo Apertura pasado, las que lo ayudaron a ser convocado para el Mundial: había convertido ocho tantos en los 17 encuentros que afrontó el Globo en aquel torneo en el que llegó hasta cuartos de final, apenas uno por detrás de Gabriel Ávalos, también mundialista, con Paraguay, y con mayor participación en el equipo de Gustavo Alfaro.

¡¡EL OLFATO DEL 9!! Jordy Caicedo tomó la pelota dentro del área, no perdonó y marcó el 1-0 de Huracán vs. Banfield.



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Por lo tanto, ahora sigue en la misma sintonía. Y son 9 en 18 cotejos. Una racha que prolonga a pesar de no haberse puesto la camiseta de su club desde el 12 de mayo y a que, si bien en ese espacio temporal continuó entrenándose con el seleccionado ecuatoriano, perdió cierta confianza al contar con un mínimo rodaje durante los cuatro partidos que disputó su selección en la Copa del Mundo. Beccacece priorizó la figura de Enner Valencia en su última participación como referente y no aprovechó el buen momento de Caicedo.

Evidentemente, el técnico argentino lo proyectó para un rol de menor trascendencia, pero la prisa del contexto lo trasladó a la ligera necesidad de contar, de pronto, con su estereotipo tanque: Ecuador quedó contra las cuerdas de la clasificación desde el mismísimo primer encuentro de la fase de grupo, pero poco pudo hacer el delantero de Huracán. No tuvo acción en aquel debut adverso frente a Costa de Marfil, que lo venció 1-0 sobre la hora.

Jordy Caicedo celebra el gol del triunfo de Huracán sobre Banfield @cahuracan

Cuando la urgencia de sumar goles y puntos comenzó a impactar, el rosarino le dio una posibilidad mínima. Entró sobre el tiempo adicional del empate sin goles con Curazao, acaso el resultado que los obligó a vencer a Alemania: aquella eufórica tarde del objetivo cumplido ingresó en los últimos cinco minutos, ya con el 2-1 favorable. En la contundente eliminación en México frente al local (2-0), pudo jugar un total de 20 minutos gracias a las situaciones calientes que alargaron la agonía ecuatoriana.

“Estoy muy contento de volver acá, a este club que me ha dado tanto desde que llegué. Tengo la confianza del cuerpo técnico y de mis compañeros: me motiva a seguir dando todo por ellos y por esta camiseta. En esta nueva etapa, intentaremos hacer las cosas de la misma manera o, incluso, mejor”, declaró conforme Caicedo tras el triunfo de anoche. El delantero, que llegó a Parque Patricios luego de dos flojas temporadas en la segunda división de España con Sporting de Gijón, está a préstamo hasta diciembre de Atlas (México), dueño de su pase.

Al ahora exentrenador del Tricolor le faltaron goles y se acordó (siempre) tarde de un dulce Caicedo que no reprocha, sigue esforzándose y, para bien de Hurácan, continúa afilado.

Lo mejor de Huracán 1 vs. Banfield 0