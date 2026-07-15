Jorge Tartaglione, médico, explicó la dificultad de consolidar el sueño en época de Mundial

En la antesala de la semifinal de la selección argentina ante Inglaterra, el médico Jorge Tartaglione explicó en LN+ el complejo proceso fisiológico que atraviesan los jugadores de la selección argentina para alcanzar un estado físico óptimo.

“Ellos tienen toda una recuperación, un jugador de fútbol de elite tarda 72 horas en recuperarse de un esfuerzo semejante que hicieron en el último partido”, sostuvo.

Al respecto, Tartaglione subrayó la importancia de la nutrición inmediata post-partido y explicó que los profesionales priorizan la ingesta de proteínas a través de sustancias lácteas y carbohidratos para estabilizar los niveles de azúcar en sangre. Sin embargo, sostuvo: “El pilar más importante es el sueño”.

La recuperacion de la seleccion argentina antes de jugar las semifinales contra Inglaterra

“Los deportistas tienen que dormir entre 8 a 10 horas”, subrayó con el fin de explicar que figuras como Alexis Mac Allister implementaron rutinas específicas, como la escritura de vivencias diarias antes de descansar y el uso de tecnología infrarroja para favorecer la producción de melatonina.

“El teléfono lo que tiene es luz azul, eso lo que hace es que te baja una cosa que se llama melatonina. Y al bajarte esa, que es la hormona del sueño, no dormís. En cambio, la luz roja, la luz infrarroja, lo que hace es incrementarte los valores de melatonina", explicó.

Asimismo, el especialista remarcó la dificultad de dormir en momentos de alta tensión, como la Copa del Mundo: “Es muy difícil dormir ante una situación de estrés y algo que nos va a pasar a todos a medida que vayan llegando a ver el partido, se va aumentando la frecuencia cardíaca, de todos los hinchas y los jugadores también.

“El hincha sufre más que el jugador de fútbol” remarcó, debido a que quien mira el partido desde su casa, no puede controlar la situación.

La selección argentina viene de ganarle a Suiza y buscará ante Inglaterra el pase a la final MICHAEL STEELE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El especialista detalló, que pese a las dificultades a la hora de consolidar el sueño debido a los nervios, las intervenciones físicas para mitigar la inflamación y la fatiga muscular, ayudan a la recuperación: “Los lesionados hicieron todo un proceso durante estas 72 horas, en los cuales se pusieron baños fríos, o sea, se meten en el agua fría para disminuir la inflamación, utilizan la luz infrarroja también, utilizan las compresiones en las piernas para sacar la cantidad de ácido láctico que tienen”.

Estos métodos permiten que, pese a la somnolencia natural, los jugadores mantengan niveles adecuados de cortisol que, combinados con su entrenamiento, les permiten gestionar la excitación nerviosa necesaria para la competencia de alto nivel.

En la misma línea, el profesional de la salud señaló que los jugadores poseen una capacidad biológica superior al contar con mayor cantidad de mitocondrias en sus células musculares, que actúan como verdaderas usinas de energía para el cuerpo. “Están tan entrenados que tienen mayor cantidad de energía, es como la usina del cuerpo. Y tienen más energía metida ahí adentro”, explicó.

Jorge Tartaglione profundizó sobre la dificultad de consolidar el sueño en época de Mundual, debido a los nervios Aníbal Greco - La Nación

Finalmente, el profesional alertó sobre los riesgos de la denominada emoción extrema durante los partidos. Advirtió que, ante una descarga de adrenalina a máximo volumen, los aficionados pueden perder la noción del riesgo físico.

“Cuando hay tanta emoción, hacemos actitudes que no corresponden. Y tiene una explicación, porque tenemos un impulso a máximo volumen. Perdemos el riesgo, no nos damos cuenta que nos pasa algo”, cerró.