José Manuel ‘Flaco’ López: sus metas, su rol en la selección argentina y cómo es jugar con Lionel Messi

José Manuel López atraviesa uno de los momentos más altos de su carrera. Goleador de Palmeiras en una temporada consagratoria, finalista de la Copa Libertadores y nuevamente citado a la selección argentina. El delantero habló con la revista brasileña Placar sobre sus objetivos personales, el impacto de compartir canchas con Lionel Messi y la emoción de vestir la camiseta albiceleste. “Es fácil y difícil a la vez jugar con Messi”, dijo el futbolista, que este viernes representará al tricampeón mundial en un amistoso con Angola en Luanda.

En la edición de noviembre de la tradicional revista deportiva brasileña, ‘Flaco’ López es protagonista de una entrevista en la que repasa su recorrido hasta el presente, su rol en el esquema de Lionel Scaloni y los desafíos de competir en una delantera con Lautaro Martínez y Julián Alvarez. “Intento aportar con algo de mi juego que no tiene la selección. Sé que puedo contribuir con un juego aéreo muy sólido y también con buenos pases, ya que a los delanteros del equipo les gusta estar más cerca del arco”, señaló el atacante.

Uno de los pasajes más destacados de la conversación fue el de la experiencia de jugar con Messi. “Es fácil y difícil a la vez”, consideró López entre risas. “Es muy fácil jugar con futbolistas de esa calidad, pero por otro lado, cuando uno comete un error, queda muy expuesto. La calidad de los jugadores es altísima”. Además, destacó el aporte del 10 a la selección nacional: “Con Messi, por ejemplo, encontramos más oportunidades de pase. Hay una mayor secuencia de pases durante todo el partido”.

López en la tapa de la revista deportiva brasileña Placar del mes de noviembre, que destaca que el argentino "venció la desconfianza en Palmeiras" y está a un paso de ser el máximo anotador de esta Copa Libertadores.

En la temporada actual, López protagonizó 58 partidos en Palmeiras, anotó 23 goles y registró 7 asistencias, entre todas las competencias del club paulista. Pero su impacto en el equipo no se refleja solo en los números: también se tradujo en una cotización que lo posiciona entre los atacantes más valiosos del continente. Según ESPN Brasil, el club lo tasó recientemente en 40 millones de euros, ante el interés despertado por él.

López, que viene siendo una de las piezas importantes del Palmeiras dirigido por Abel Ferreira, fue convocado por segunda vez en el año para integrar la selección argentina, que se enfrentará este viernes con Angola a las 13 de Buenos Aires, en la capital del país africano. Se trata del último amistoso del año para Argentina, ya en preparación para el Mundial de 2026.

El ex delantero de Lanús explicó que tiene la costumbre de escribir sus objetivos. “No escribí «ir al Mundial» en ese papel, pero sí quería jugar en la selección. Sé que están observándome. Ya he estado ahí. Y solo tengo que seguir trabajando bien en Palmeiras para que me recuerden”, afirmó.

#SelecciónMayor 📋Lista de convocados para el amistoso frente a Angola. pic.twitter.com/qNRx8GNdr7 — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) November 6, 2025

Además de su anhelo individual, López expuso un costado personal al recordar el debut con la camiseta celeste y blanca con una dedicatoria especial: “La pérdida de mi madre me marcó profundamente. Intento no cuestionar lo que sucede en mi vida. Si es bueno, lo acepto. Si es malo, también. La vida es muy buena, y ese fue un día muy bueno para sentirme conmocionado”, se abrió.

Consultado sobre las diferencias entre el estilo de juego de Palmeiras y el de la selección, López fue claro: “Ellos [los argentinos] tienen un juego más asociativo. Aquí [Palmeiras], por las características de nuestros futbolistas, el juego es más directo”. También destacó el impacto de sus compañeros en el club, en especial el delantero Vitor Roque, que le hizo dos tantos a River en la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores y es otro de los mayores goleadores del equipo verde en el certamen.

A sus 24 años, José López combina proyección internacional, presente consagratorio y pies en la tierra. En silencio, se afianza como una opción genuina para la delantera albiceleste en un ciclo que, aunque consolidado, sigue atento a las variantes.