La selección argentina venció 1-0 a la Sub 20, mientras Scaloni piensa en variantes para jugar ante Zambia

La selección argentina volvió a entrenarse en Ezeiza con un ensayo formal con la Sub 20. El equipo mayor de Lionel Scaloni se impuso por 1-0 con un gol de José Manuel López esta mañana al seleccionado que dirige Diego Placente, en una práctica dividida en dos tiempos de 40 minutos. Más allá del resultado, el foco estuvo en la búsqueda de respuestas tras la deslucida actuación ante Mauritania anoche en la Bombonera.

El entrenamiento reunió a los futbolistas que tuvieron poca o nula participación en el triunfo por 2-1. En paralelo, quienes sumaron varios minutos el viernes realizaron tareas regenerativas en el gimnasio, en línea con la planificación física del cuerpo técnico. La idea fue clara: equilibrar cargas y, al mismo tiempo, ampliar el abanico de opciones en un plantel que todavía no tiene definidos todos sus nombres para la Copa del Mundo.

Nicolás Otamendi sumó minutos Prensa AFA

El equipo inicial que dispuso Lionel Scaloni estuvo conformado por Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Valentín Barco, Leandro Paredes, Exequiel Palacios; Gianluca Prestianni, José López y Nicolás Paz. En la segunda mitad ingresaron Máximo Perrone, Franco Mastantuono, Giuliano Simeone, Juan Musso, Gabriel Rojas y Tomás Palacios. Solo seis habían jugado ante Mauritania.

En ese contexto, el gol de López no pasó inadvertido. El delantero, que capitalizó una jugada colectiva según publicó la AFA en su página web, volvió a mostrarse como una alternativa en la ofensiva en la recta final hacia la lista definitiva, ya con la baja confirmada por rotura de ligamentos de Joaquín Panichelli. Su aparición se suma a la competencia interna por un lugar en el ataque, en un equipo que todavía busca variantes y funcionamiento.

José Manuel López (del centro) convirtió el único gol del partido Prensa AFA

Del otro lado, el Sub 20 afrontó una exigente prueba un día después de la dura caída por 3-0 frente a Estados Unidos en el mismo predio. El conjunto juvenil alineó a Musso (que atajó un tiempo para cada lado); Nicolás Blanco, Ignacio Ovando, Tomás Palacios (Satas), Santiago Zampieri; Tomás Aranda, Tobías Andrada, Cristian Gallardo; Ian Subiabre, Valentín Dávila y Giovanni Cantizano. La diferencia de jerarquía fue evidente, aunque el objetivo principal fue ofrecer rodaje y experiencia a los más jóvenes.

En el entrenamiento en Ezeiza estuvo presente Claudio Chiqui Tapia, tomando mate y saludando a los jugadores, luego de ser nuevamente silbado anoche por los hinchas presentes en la Bombonera, al momento de entregar una placa a Juan Román Riquelme. Los que no participaron del partido se sentaron al costado de la cancha e hicieron correr el mate, con Messi, De Paul y Paredes ubicados juntos, cerca del presidente.

Chiqui Tapia tomando mate durante el entrenamiento de la selección argentina, saludando a Leandro Paredes

La práctica se dio en un contexto particular, marcado por la autocrítica del entrenador tras el triunfo ante Mauritania. “No se jugó bien, el equipo no estuvo bien en ningún momento. Hay que trabajar y corregir. El martes vamos a seguir probando. Esa es la idea de estos partidos”, había señalado Scaloni, con un tono poco habitual en su ciclo. Además de varios jugadores, especialmente el Dibu, que dejaron ver que internamente no quedaron conformes.

El entrenador también dejó una definición que explica las decisiones actuales: “Si hago una prueba, el equipo se resiente. Cuando querés probar, si no tenés mucho tiempo, puede salir mal”. Esa lectura se traduce en lo visto en Ezeiza: rotación, observación individual y nuevas oportunidades para futbolistas que buscan meterse en la consideración final.

Valentín Barco sumó minutos y podría hacerlo también el martes, siendo uno de los elogiados por el entrenador Prensa AFA

En ese escenario, nombres como Barco, Nico Paz (aprobado en el amistoso ante Mauritania), Prestianni o Mastantuono aparecen como parte de ese recambio que el cuerpo técnico sigue evaluando. Algunos ya tuvieron minutos en este ciclo y otros empiezan a asomar como apuestas a futuro inmediato. La intención es que varios de ellos vuelvan a tener participación en el próximo amistoso frente a Zambia.

Justamente el Colo Barco, quien se ganó los elogios en la previa de Scaloni, jugó como mediocampista, como viene haciéndolo en su club, Racing de Estrasburgo. Esto da una pauta de que el entrenador, en principio, lo pensaría más como volante que como lateral izquierdo, aunque destacó su polifuncionalidad en conferencia de prensa antes del primer amistoso. “Lo está haciendo muy bien de centrocampista. Se ha echado el equipo al hombro”, dijo sobre el surgido en Boca. Además, el DT prometió que le daría “la chance de demostrar”.

Lionel Messi tomando mate mientras observa el ensayo entre la selección mayor y la Sub 20 Instagram

La agenda del equipo marca una pausa breve antes del compromiso con Zambia. El plantel quedó liberado para este domingo y volverá a concentrarse el lunes a las 11, con entrenamiento y conferencia de prensa de Scaloni en horarios a confirmar. El martes, desde las 20.15 en la Bombonera, la selección disputará ante Zambia su último partido en la Argentina antes de viajar a Estados Unidos para la preparación final rumbo al Mundial.

Así, entre ensayos internos, autocrítica y búsqueda de variantes, el campeón del mundo transita una etapa de ajustes finales antes del máximo compromiso. El resultado ante la Sub 20 fue apenas un dato. Lo central pasa por las decisiones que se vienen y por los nombres que empiezan a ganar terreno en una lista que todavía no está cerrada.