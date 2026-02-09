El Flaco López desató un escándalo con su festejo en el clásico paulista, que tuvo una expulsión insólita

Un clásico paulista, el más importante de la ciudad, definido con un gol a seis minutos del final es como encender un fósforo cerca de una mecha que conduce a una bomba. Lo que siguió al gol del Flaco José López para el 1-0 de Palmeiras sobre Corinthians en el estadio Neo Química Arena estuvo cerca de detonar en un escándalo incontrolable.

El ex-Lanús, que ya disputó un par de amistosos en la selección argentina de Lionel Scaloni, tomó un despeje del arquero Hugo Souza a un remate de Mauricio y marcó el tanto de la victoria a los 39 minutos del segundo tiempo, tras aprovechar un rebote largo que dio el arquero del Timão, Hugo Souza, luego de un tiro de media distancia de Maurício. La euforia y la trascendencia del momento lo llevaron a festejar con una corrida que finalizó con una patada al estilo karate contra el banderín de un córner del estadio en el que Corinthians es local. También celebró con un gesto desafiante hacia los hinchas rivales que estaban en ese sector.

Eric Faria critica atitude de Andreas Pereira em Corinthians 0x1 Palmeiras:



“Isso não é legal. Eu sei que o futebol tem malandragem, mas isso passa do ponto. Não faz o menor sentido.”



"Isso não é legal. Eu sei que o futebol tem malandragem, mas isso passa do ponto. Não faz o menor sentido."

Los ánimos ya venían caldeados porque unos minutos antes el neerlandés Memphis Depay había desperdiciado un penal para Corinthians, luego de que Andreas Pereira, volante de Palmeiras, pisoteara el punto del penal para dejar el terreno desparejo, lo cual provocó un resbalón de Depay al ejecutar el remate.

López propició un escenario para que se desatara una reacción, que no tardó en producirse. Los primeros en ir a reclamarle la actitud fueron los suplentes de Corinthians, que hacían movimientos de calentamiento en esa zona. En segundos se armó un tumulto, con futbolistas de Palmeiras que fueron a interceder por un López que enseguida salió del foco del conflicto, se aisló para no calentar más el ambiente.

Algunos jugadores de Corinthians tironearon de la camiseta de López, que evitó responder. Los empujones y agarrones entre jugadores de los dos equipos continuaron durante un par de minutos, con Gustavo Gómez, capitán de Palmeiras, como uno de los más exaltados.

Alrededor del paraguayo Ramón Sosa, delantero de Palmeiras, se armó otro remolino. A todo esto, la terna arbitral, encabezada por el internacional Raphael Claus, intentaba separar.

De 25 años, la carrera de López se caracteriza por un correcto comportamiento. No tiene expulsiones en los 59 cotejos que disputó en Lanús y los 187 que lleva en Palmeiras. Tras el encuentro, el delantero intentó justificarse: “No fue ninguna provocación, fue simplemente el momento del gol, toda la euforia que uno siente. Es parte del fútbol. Todo empieza y termina en el campo. Ni siquiera lo pensé. Ya hice algo similar en el Allianz [estadio de Palmeiras]“. Fue su segundo gol en clásicos contra Corinthians.

Los hinchas de Corinthians reaccionan ante un festejo de López que consideraron una provocación Cesar Greco - Palmeiras/by Canon

Matheuzinho, lateral derecho de Corinthians, fue uno de los más críticos con López: “Lo que hizo fue de una hipocresía indignante”. Matheuzinho recordó que los jugadores de Palmeiras se enfurecieron cuando Yuri Alberto, delantero de Corinthians, hizo un festejo similar tras hacer un gol en el Allianz: “El año pasado se quejaron mucho, incluso hubo un pequeño revuelo porque Yuri marcó un gol y lo celebró así. Dijeron todo tipo de cosas, que era una falta de respeto a su club, dijeron un montón de cosas, y luego vienen aquí y hacen lo mismo. Tienen que dejar de ser hipócritas un poco y recordar lo que dicen para no repetirlo”.

Si bien sobraron los excesos en la trifulca entre los jugadores, el único expulsado fue... un alcanza-pelota. Así lo consignó Raphael Claus en su acta: “Informo que, en el minuto 85 del partido, expulsé al Sr. Alessandro da Silva, identificado como recoge-pelota del partido, por dar una patada en la pierna al jugador número 19 de la Sociedade Esportiva Palmeiras, Sr. Ramón Sosa Acosta, durante el altercado en la celebración del gol del equipo visitante". Con esta victoria, Palmeiras subió al segundo puesto del estadual Paulista con 15 puntos en siete fechas, apenas debajo del sorprendente Novorizontino, mientras que Corinthians se ubica ahora en el quinto escalón.