José Pekerman habló sobre Mastantuono y la posibilidad de que tome la posta de Messi en la selección argentina

Es una palabra más que autorizada, por eso el impacto que provoca cuando deja conceptos tan importantes. Es que se refirió al posible heredero, en la selección argentina, de Lionel Messi, por lo tanto, que José Pekerman hable de Franco Mastantuono como un futbolista que va a “hacer historia” es todo un impacto para el conjunto nacional.

La evolución de Mastantuono parece no tener límites: tras su explosión en River y el pase millonario a Real Madrid, ahora se abre la puerta de la selección argentina mayor. El juvenil fue citado para los cruces ante Venezuela y Bolivia, en un contexto en el que el proyecto del entrenador, Lionel Scaloni, está apuntado al recambio generacional.

Claudio Echeverri y Franco Mastantuono, dos de los juveniles que forman parte del recambio en la selección argentina @Argentina

En ese contexto es que José Pekerman no dudó al asegurar puede ser el sucesor de Lionel Messi. En la antesala del choque de la selección argentina con Venezuela, este jueves en el Monumental, el ex entrenador del conjunto nacional argentino dijo: “Va a marcar la historia y nos va empezando a hacer entender esta otra etapa. A lo mejor es ese del que estamos hablando: el equipo tiene que estar ordenado, pero el que nos hará ganar es éste chico”, afirmó en diálogo con DSports Radio.

Incluso, en una charla en TNT Sports, Pekerman dijo sobre el volante de Real Madrid: “No sé si vendrá alguien que pueda reemplazar a Messi o que esté en un nivel cercano al de él. Hay jugadores que te das cuenta que son distintos y creo que Mastantuono está encaminado a ser un gran futbolista y a marcar la historia”.

Además, Pekerman habló de Lionel Messi, que ya confirmó que jugará su último partido por las eliminatorias en Argentina, este jueves ante Venezuela: “Va a ser muy especial ver a Messi por última vez en nuestro país, quedará marcado como un suceso histórico y será una emoción muy grande. Es un ejemplo adentro y afuera de la cancha”.

"Mastantuono va a marcar la historia" 🇦🇷💎



José Pekerman destacó al juvenil surgido de River como el posible sucesor de Messi en la Selección Argentina 🔥



Lo escuchaste en #PuedePasar con @GustavoKuffner por DSPORTS Radio FM 103.1 #ElSonidoDelDeporte 📻 pic.twitter.com/y7Mxpzxfot — DSports Radio 103.1 FM (@DSportsRadio) September 4, 2025

En medio de esta escena tan especial, es que el exseleccionador también recordó cómo fue aquel primer llamado a Messi para que se sume a la selección argentina: “No dudábamos de que España iba a intentar seleccionarlo, entonces decidimos acelerar y llamarlo para que formara parte de la selección argentina y ahí es en donde se hizo el amistoso internacional ante Paraguay en la cancha de Argentinos Juniors”, explicó.

La relación con Riquelme

Pekerman habló además de su relación con Juan Román Riquelme y hasta recordó del icónico cambio en los cuartos de final del Mundial 2006 ante Alemania, cuando el ahora presidente de Boca fue reemplazado por Esteban Cambiasso: “Con Román tengo una grandísima relación y de muchos años; esas cosas te quedan para siempre. Yo lo saqué en el Mundial y él siempre me había dicho ‘José, cuando yo juegue mal, sáqueme´”.

Y agregó: “Lo de Román son muchas cosas que se dicen. Con Román tenemos una relación tan grande que, si alguien llama, siempre vamos a hablar. Eso no quiere decir que estemos de acuerdo en hacer algo. Cada uno sabe qué puede dar o cómo puede actuar“.

Juan Román Riquelme abrazado a Nestor José Pekerman.



Cualquier otra palabra está de más.pic.twitter.com/fGk37Zb7eC — Bolavip Argentina (@BolavipAr) June 25, 2023

Pekerman hasta habló acerca del estado de salud de Miguel Ángel Russo, que permanecerá otra noche internado en el Sanatorio Fleni por una infección urinaria: “Uno espera que lo de Miguel sea un estudio o algo leve; yo estuve en Colombia cuando él tuvo su enfermedad en Millonarios y lo trataron realmente bien”.