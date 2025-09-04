Los Pumas vs. Australia, por el Rugby Championship: Marcos Kremer vuelve a la titularidad este sábado
Felipe Contepomi decidió la formación inicial y los ocho suplentes para el encuentro en Townsville, por la tercera fecha
El regreso de Marcos Kremer a la titularidad es la novedad más saliente en la formación inicial de los Pumas para enfrentarse a Australia, el sábado a la 1.30 de la noche argentina en Townsville, North Queensland, por la tercera fecha del Rugby Championship 2025. Además, Santiago Carreras y Joel Sclavi ingresan por los ausentes Tomás Albornoz y Pedro Delgado.
Kremer, que había sido titular en el estreno ante los All Blacks en Córdoba y luego ingresó desde el banco en la revancha en Vélez, regresa a la titularidad, esta vez en lugar de Joaquín Oviedo, por lo que Pablo Matera actuará como octavo. También hay novedades entre los suplentes, con los posibles debuts oficiales de Boris Wenger y Gerónimo Prisciantelli, además de las presencias por primera vez en el certamen de Agustín Moyano y Benjamín Elizalde.
La formación
Argentina: Juan Cruz Mallía; Bautista Delguy, Lucio Cinti, Santiago Chocobares y Mateo Carreras; Santiago Carreras y Gonzalo García; Marcos Kremer, Pablo Matera y Juan Martín González; Pedro Rubiolo y Franco Molina; Joel Sclavi, Julián Montoya (capitán) y Mayco Vivas.
Suplentes: Ignacio Ruiz, Boris Wenger, Francisco Coria, Guido Petti Pagadizábal, Joaquín Oviedo, Agustín Moyano, Gerónimo Prisciantelli y Benjamín Elizalde.
¡Nuestros 23! pic.twitter.com/tgUqiqjVfU— Los Pumas (@lospumas) September 4, 2025
