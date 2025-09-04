LA NACION

Los Pumas vs. Australia, por el Rugby Championship: Marcos Kremer vuelve a la titularidad este sábado

Felipe Contepomi decidió la formación inicial y los ocho suplentes para el encuentro en Townsville, por la tercera fecha

Marcos Kremer volverá a la formación inicial en el choque de este sábado con Australia en Townsville, el tercer compromiso de los Pumas en el Rugby Championship.
Marcos Kremer volverá a la formación inicial en el choque de este sábado con Australia en Townsville, el tercer compromiso de los Pumas en el Rugby Championship.Gaspafotos / Prensa UAR

El regreso de Marcos Kremer a la titularidad es la novedad más saliente en la formación inicial de los Pumas para enfrentarse a Australia, el sábado a la 1.30 de la noche argentina en Townsville, North Queensland, por la tercera fecha del Rugby Championship 2025. Además, Santiago Carreras y Joel Sclavi ingresan por los ausentes Tomás Albornoz y Pedro Delgado.

Kremer, que había sido titular en el estreno ante los All Blacks en Córdoba y luego ingresó desde el banco en la revancha en Vélez, regresa a la titularidad, esta vez en lugar de Joaquín Oviedo, por lo que Pablo Matera actuará como octavo. También hay novedades entre los suplentes, con los posibles debuts oficiales de Boris Wenger y Gerónimo Prisciantelli, además de las presencias por primera vez en el certamen de Agustín Moyano y Benjamín Elizalde.

Después de su buena producción en la victoria sobre All Blacks en Vélez, Santiago Carreras será el apertura titular contra Wallabies en Australia; compartirá la pareja de medios con Gonzalo García.
Después de su buena producción en la victoria sobre All Blacks en Vélez, Santiago Carreras será el apertura titular contra Wallabies en Australia; compartirá la pareja de medios con Gonzalo García.Juan Gasparini / Gaspafotos / Los Pumas

La formación

Argentina: Juan Cruz Mallía; Bautista Delguy, Lucio Cinti, Santiago Chocobares y Mateo Carreras; Santiago Carreras y Gonzalo García; Marcos Kremer, Pablo Matera y Juan Martín González; Pedro Rubiolo y Franco Molina; Joel Sclavi, Julián Montoya (capitán) y Mayco Vivas.

Suplentes: Ignacio Ruiz, Boris Wenger, Francisco Coria, Guido Petti Pagadizábal, Joaquín Oviedo, Agustín Moyano, Gerónimo Prisciantelli y Benjamín Elizalde.

